Conte a Dazn: “Calciomercato assurdo, si cambino le regole! Avevo avvertito sul Parma, su McTominay e Gilmour…”

Con te ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita: analisi sul match contro il Parma ma anche sul calciomercato.

Antonio Conte ha parlato nel post partita ai microfoni di Dazn, dando una disamina generale su quella che è stata la partita ma anche sul mercato: “Sono andato in campo per dire a Romelu di prendere il pallone e tornare, era il pareggio e c’erano ancora dieci minuti di recupero. Nel secondo tempo si è giocato veramente poco, abbiamo fatto il secondo gol. E’ stata una prestazione di cuore, contro un’ottima squadra. In conferenza avevo avvertito un po’ tutti, questa squadra ha ottimi giocatore, se gli lasci campo quando vai in pressione ti possono fare gol”, ha detto Conte parlando del Parma.

Poi una polemica legata ai tempi del calciomercato: “Prendiamo questi tre punti sapendo che come sempre ci sarà da lavorare, adesso iniziamo un pochettino, dopo quest’assurdità del calciomercato. E’ assurdo che finisca con tre giornate, allenando calciatori che vanno via e ti trovi ad aspettare calciatori che non hai allenato e non sai in che condizioni arriveranno. Spero si cerchi di cambiare questa regola che è assurda, non lo dico per me ma per tutti, per tutte le squadre e tutti gli alle datori, diventa difficile. Noi oggi avevamo Lobotka ed Anguissa, non avevano nessuno in panchina. Ieri – ha ancora detto Conte – era l’ultimo giorno di mercato, ho dovuto fare una preghiera e sperare che non accadesse nulla. Lo stesso Neres è arrivato da pochissimo, sfrutteremo la sosta per averlo in condizioni. McTominay e Gilmour partiranno per la nazionale e li avremo la prossima settimana, così diventa difficile”, le sue parole.

Napoli-Parma, le parole di Conte nel post partita

“Noi i gol li dobbiamo trovare da tutti, dai centrocampisti, dai quinti, non solo dagli attaccanti. Anche dai difensori, dobbiamo essere più incisivi sulle palle inattive. Dobbiamo cercare di prendere quanti più gol da tutti, ecco perchè cerchiamo di coinvolgere nel gioco i centrocampisti, i quinti, uno dei centrali come Di Lorenzo”, ha detto l’allenatore.

“C’è tanto da lavorare, abbiamo iniziato questa ricostruzione sulla base di 10-12 calciatori, sono arrivati calciatori buoni anche se all’ultimo momento. Abbiamo avuto difficoltà perchè abbiamo avuto il mercato bloccato per tante vicissitudini, ora non ci resta che integrare i nuovi perché ne abbiamo bisogno. Non sono arrivati giocatori che aggiungono ad una rosa strutturata ma per riempire delle caselle. Sono contento del lavoro fatto dal club, certo che ci fosse stata la vendita di Osimhen avremmo completato di più la situazione, ma siamo contenti cosi”, ha detto ancora Conte.

Poi un passaggio in diretta su alcuni calciatori che alle spalle si stavano allenando: “Si stanno ancora allenando? Eh vedi, c’è Romelu, David ed i ragazzi che non hanno fatto tanto minutaglia, credo sia il minimo che facciano un po’ di allenamento”, ha detto Conte ancora a Dazn.