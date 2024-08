Ultim’ora Napoli, il giocatore ha già salutato tutti: le cifre dell’accordo

In casa Napoli, in attesa della gara contro il Parma, bisogna registrare una cessione in sede di calciomercato.

Il Napoli di Antonio Conte, dopo aver battuto il Bologna domenica scorsa, scenderà in campo domani sera allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Parma dell’ex giocatore azzurro Fabio Pecchia. Ma, visto che quello di oggi è l’ultimo giorno, in casa azzurra si sta parlando solo di calciomercato.

Dopo aver chiuso per Romelu Lukaku e Scott McTominay (che in questi minuti sta svolgendo le visite mediche di rito), il Napoli sta cercando di prendere anche Billy Gilmour dal Brighton. Tuttavia, in questi istanti è arrivata una notizia che riguarda una cessione.

Calciomercato Napoli, Gaetano sta per diventare un giocatore del Cagliari: le ultime

Come riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, Gianluca Gaetano è ormai prossimo a diventare un giocatore del Cagliari. Dopo tantissime indiscrezioni, dunque, il centrocampista tornerà in Sardegna dopo il prestito della stagione scorsa.

Il Cagliari ha preso Gianluca Gaetano con la formula del prestito con un obbligo di riscatto fissato a 6 milioni di euro. Proprio l’addio del prodotto del vivaio partenopeo, di fatto, potrebbe aprire definitivamente all’arrivo di Gilmour.