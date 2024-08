Mercato Napoli, finalmente è ufficiale: altro acquisto per Conte!

Chiusa definitivamente la trattativa per il centrocampista, adesso è ufficiale: ha finalmente firmato con il Napoli.

Napoli impegnato nelle ultime ore di calciomercato, di fondamentale importanza per perfezionare la rosa da consegnare al tecnico. Dopo aver definito le ultime cessioni – manca quella di Folorunsho e non solo – gli azzurri sono pronti ad accogliere nuovi innesti prima del gong finale, programmato a mezzanotte. Mancano all’appello due centrocampisti e, nonostante le possibilità siano ridotte, anche un esterno di fascia. Un’impresa ardua, ma che la dirigenza partenopea è intenzionata a portare a termine negli ultimissimi istanti.

Il primo ostacolo è stato già superato, come confermato dall’annuncio ufficiale della Lega Serie A: dopo un’estenuante attesa, il centrocampista scozzese ha finalmente lasciato la propria firma sul contratto che lo legherà ai colori azzurri. I tifosi partenopei e mister Antonio Conte si godono il colpaccio proveniente dal campionato inglese.

Napoli, ufficiale l’arrivo di McTominay: l’annuncio della Lega

Scott McTominay è un nuovo calciatore del Napoli. Portata a termine la trattativa con il Manchester United – che incasserà una cifra vicina ai 30 milioni di euro – e con il pilastro della selezione scozzese – a cui spetterà un ingaggio da 3 milioni annui – pronto a immergersi nella nuova e stimolante avventura alle pendici del Vesuvio. La Lega Serie A, attraverso il proprio sito ufficiale, ha ufficializzato il passaggio del giocatore che si trasferisce a Napoli a titolo definitivo. Un’immensa gioia per il tecnico salentino che vede aumentare ancor di più lo spessore della rosa a disposizione, aspetto non di poco conto per una squadra senza impegni infrasettimanali.

Il classe ’96 cresciuto con i Red Devils è stato accolto con un impressionante entusiasmo dal popolo di fede napoletana, che sogna in grande dopo il suo arrivo. McTominay è un calciatore di enorme spessore, colpo da dieci da parte del club napoletano che sta portando a termine nel migliore dei modi la propria finestra di calciomercato. In Inghilterra già rimpiangono l’addio di Scott, che nel campionato italiano potrà provare a fare la voce grossa sui propri avversari.

Le caratteristiche fisiche e tecniche consentiranno a Scott McTominay di non sfigurare nel panorama della Serie A. D’altra parte, il centrocampista è chiamato a integrarsi all’interno dello scacchiere azzurro ma il processo non dovrebbe richiedere una lunga attesa. Con Antonio Conte alla guida, facile immaginare che vedremo quanto prima l’ex United in mezzo al campo.