Mercato Napoli, altra cessione last minute: è ufficiale

Gli azzurri piazzano l’azzurro che non rientra nei piani del tecnico salentino, ufficiale il passaggio in prestito.

Minuti roventi per il Napoli, impegnato nella definizione delle ultime trattative di calciomercato. Il club azzurro è chiamato a trovare sistemazione agli ultimi calciatori rimasti in rosa che non rientrano nei piani di mister Antonio Conte. A tenere maggiormente banco è senza dubbio la questione legata al futuro di Victor Osimhen, centravanti che ha visto saltare il trasferimento nel campionato saudita. Una grana enorme per la società partenopea che rischia di avere ‘sullo stomaco’ il pesante ingaggio da 11 milioni di euro.

Tuttavia, per la società napoletana sono in arrivo buone notizie: il calciatore ha finalmente trovato una nuova sistemazione, è ufficiale il ritorno in prestito per il calciatore cresciuto nel settore azzurro.

Napoli, Mezzoni torna al Perugia: la formula dell’affare

Il Napoli ha ceduto Francesco Mezzoni al Perugia sotto la formula del prestito. Operazione last minute per gli azzurri, che osserveranno le prestazioni del classe 2000 in biancorosso. Di seguito il comunicato del club umbro che ha ufficializzato l’affare:

“AC Perugia Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il S.S.C. Napoli per l’acquisizione a titolo temporaneo, fino al termine della stagione, del calciatore Francesco Mezzoni. Il difensore, classe 2002, è nato a Roma e torna in biancorosso dopo la stagione disputata lo scorso anno con 34 presenze e 2 reti. E allora… bentornato in biancorosso Francesco!”.

Questa la nota del Perugia che ha calorosamente accolto Mezzoni. Il giovane calciatore di proprietà del Napoli aveva preso parte alle amichevoli pre-campionato sotto la guida di Antonio Conte.

Dopo aver piazzato Mezzoni al Perugia, il Napoli spera di trovare una nuova sistemazione a Mario Rui, Folorunsho e soprattutto Victor Osimhen. I prossimi minuti saranno decisivi per la definizione del futuro dei tre calciatori, che attendono impazientemente nuovi aggiornamenti. Il terzino portoghese, in seguito al mancato approdo in Brasile e Turchia, potrebbe finire incredibilmente fuori rosa. Discorso analogo per il centrocampista reduce dal prestito al Verona, che vede decisamente ridotte le probabilità di raggiungere Baroni alla Lazio. Capitolo Osimhen destinato invece a riaprirsi durante la sessione di gennaio, salvo incredibili sorprese provenienti dal campionato saudita.

Situazione non semplice per il Napoli, che avrebbe potuto ammortizzare le numerose spese con la super cessione del famelico attaccante nigeriano. Staremo a vedere se le prossime ore regaleranno nuovi scenari, ma al momento l’ultima cessione portata a termine resta quella di Francesco Mezzoni.