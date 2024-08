Mercato Napoli, adesso è ufficiale: arriva l’annuncio

Dopo una lunga attesa è finalmente arrivato l’annuncio ufficiale, la trattativa è giunta al termine: svelata la formula dell’affare.

Ultime ore di calciomercato in casa Napoli, impegnato a chiudere gli ultimissimi colpi da consegnare a mister Antonio Conte. La dirigenza azzurra è al lavoro per definire l’arrivo di Gilmour dal Brighton, ma non solo. A tenere banco, infatti, è anche la questione legata all’uscita di Victor Osimhen: il centravanti azzurro, dopo essere stato ‘spodestato’ da Romelu Lukaku, sembrava a un passo dall’Arabia Saudita. La trattativa ha tuttavia subito importanti complicazioni, con l’affare sempre più a rischio.

D’altra parte, negli ultimissimi minuti è arrivato un atteso annuncio riguardante un altro calciatore del sodalizio partenopeo in uscita. In seguito alle visite mediche è arrivata la firma sul contratto, i tifosi dicono addio al centrocampista cresciuto nel nido azzurro.

Napoli, ufficiale la cessione di Gaetano: firma col Cagliari

Gianluca Gaetano è un nuovo giocatore del Cagliari. Dopo una lunga trattativa, il Napoli ha reso noto la cessione attraverso un comunicato sul proprio sito. Di seguito quanto riferito dalla società azzurra:

“Il Napoli saluta con affetto Gianluca Gaetano per gli anni in azzurro caratterizzati dalla grande passione e dal massimo impegno. Il centrocampista si trasferisce a Cagliari con la formula della cessione temporanea con obbligo di riscatto“.

Questo l’annuncio ufficiale della società campana che ha evidenziato il lungo cammino del classe 2000 con indosso la maglia azzurra, snocciolando alcuni interessanti dati:

“Nel suo percorso al Napoli, Gaetano ha cominciato con le giovanili per poi esordire in Serie A con la prima squadra il 12 maggio 2019 contro la Spal. Per lui 32 presenze e 2 gol, tra cui il 3-1 all’Inter allo Stadio Maradona nella stagione del terzo scudetto. Grazie Gianluca e in bocca al lupo per la nuova avventura”.

Un addio tanto discusso quello di Gaetano, spesso messo in dubbio ma alla fine concretizzatosi proprio nelle ultime ore di mercato. Saranno da chiarire le condizioni che faranno scattare la recompra da parte del club sardo che, intanto, si gode il ritorno del trequartista. Ingaggiato lo scorso gennaio in prestito dal Cagliari, il talento napoletano ha contribuito alla salvezza dei rossoblù con 4 reti e 1 assist in 11 presenze.

Adesso il Napoli ha l’opportunità di ufficializzare l’arrivo di McTominay e Gilmour, tutto rimandato ai prossimi minuti. Prende sempre più forma la nuova squadra di Antonio Conte, chiamato a pazientare per gli ultimi istanti della finestra estiva.