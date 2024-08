Calciomercato Napoli, per la fascia destra spunta uno svincolato ex Salernitana

Ultime ore di calciomercato per il Napoli, il club azzurro è alla ricerca di un esterno destro: spunta anche il nome di uno svincolato ex della Salernitana.

Sono ore cruciali per il calciomercato italiano, lo stop alle trattative è fissato per questa sera a mezzanotte e quindi un po’ tutti i club si stanno affrettando a chiudere acquisti e cessioni. Anche il Napoli sarà protagonista, visto che i partenopei sono alla ricerca di un secondo centrocampista da acquistare, ma anche di un nuovo esterno di fascia destra.

I nomi in cima alla lista del d.s. Giovanni Manna sono quelli di Ebimbe dell’Eintracht Francoforte, per il quale ancora non c’è accordo sulla formula del trasferimento, ma anche Pol Lirola, che potrebbe arrivare praticamente in prestito a gratis dal Marsiglia.

Mercato Napoli, per la fascia destra spunta anche Candreva

Secondo l’edizione odierna de Il Mattino, però, ci sarebbe anche un altro calciatore che il Napoli potrebbe decidere di acquistare qualora le principali idee dovessero essere accantonate. Ecco quanto evidenziato:

“Il ds Manna sta provando alcune operazioni in extremis: per Eric Junior Dina Ebimbe, 23 anni, esterno francese, l’Eintracht Francoforte vuole 12 milioni. Poi ha puntato Pol Lirola che il Marsiglia è pronto a girare in prestito gratuito e uno svincolato, l’ex Salernitana Antonio Candreva (ma non c’è fretta in questo caso)”.

Dunque anche Antonio Candreva, a sorpresa, potrebbe rientrare nelle idee del Napoli. L’esterno ha lasciato la Salernitana al termine della scorsa stagione ed è ora svincolato, quindi il suo possibile acquisto potrebbe essere perfezionato anche dopo la chiusura del calciomercato. Si tratterebbe, comunque, di un’ultima spiaggia, visto che Antonio Conte ha fatto capire di prediligere in quel ruolo calciatori di gamba e nel pieno delle proprie forze fisiche. Candreva, 38 anni il prossimo febbraio, resta un’idea sullo sfondo.

Ovviamente la possibile cessione di Osimhen in Arabia Saudita potrebbe accelerare determinate operazioni in entrata. Non è un mistero che al Napoli piaccia Dedic del Salisburgo, per il quale la richiesta per la cessione è di almeno 15 milioni di euro. Al momento gli azzurri preferiscono investire questa cifra per un centrocampista centrale, mentre per l’out di destra si prova a cercare qualche soluzione low cost. Per il momento, però, il d.s. Manna ancora non ha trovato una soluzione che possa coniugare le esigenze tecniche di Conte a quelle economiche del club. Ma nelle ultime ore di mercato, si sa, può succedere di tutto.