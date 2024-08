Pazzesco Napoli, l’Atalanta vuole Raspadori: proposti soldi e un giocatore in cambio

Le ultime ore di calciomercato potrebbero coinvolgere Giacomo Raspadori, con l’Atalanta pronta ad avanzare una proposta al Napoli.

Il Napoli di Antonio Conte, dopo la bella vittoria contro il Bologna per 3-0, lavora in vista del prossimo match contro il Parma. E mentre il gruppo squadra resta concentrato per quello che accade in campo, la società è particolarmente attenta alle ultime ore di calciomercato, quelle che solitamente regalano più colpi e sorprese.

Capita spesso, infatti, che trattative impensabili per tutta la finestra di trasferimenti, diventino improvvisamente realizzabili proprio con l’avvicinarsi del gong, fissato quest’anno alla mezzanotte di venerdì 30 agosto. E proprio in tal senso, nelle scorse ore una voce ha iniziato a prendere seriamente corpo: l’Atalanta è interessata a Giacomo Raspadori del Napoli.

La proposta dell’Atalanta per arrivare a Raspadori, soldi più Zappacosta al Napoli

L’edizione odierna del Corriere dello Sport svela quale sarebbe la proposto che la società bergamasca avrebbe intenzione di portare all’attenzione del d.s. Giovanni Manna e del presidente Aurelio De Laurentiis. Ecco quanto evidenziato:

“Nel frattempo, l’Atalanta ha messo gli occhi su Giacomo Raspadori: il ds Manna resta in attesa e si valuta l’ipotesi di inserire nell’eventuale trattativa – non ancora sviluppata – Davide Zappacosta. Un esterno destro: ruolo che il Napoli sta provando a rinforzare ancora. E anche un giocatore che Conte conosce bene: è stato suo allievo al Chelsea, stagione 2017-2018. Si vedrà, anche perché Jack ha un valore notevole e ovviamente la Dea dovrebbe aggiungere cash: fu acquistato dal Sassuolo nell’estate 2022 per 35 milioni di euro”.

Dunque l’idea dell’Atalanta sarebbe quella di formula una proposta che coinvolga anche il cartellino di Davide Zappacosta, oltre che un cospicuo conguaglio in denaro, per arrivare a Jack Raspadori. Da capire se tale proposta troverà l’interesse del Napoli, che è sì alla ricerca di un esterno a tutta fascia, ma non è detto che Zappacosta rappresenti una contropartita gradita ad Antonio Conte. Lo stesso Raspadori ricopre un ruolo importante nello scacchiere azzurro, dunque appare complicato pensare a una sua cessione, a meno di un’offerta irrinunciabile.

Per quanto riguarda l’esterno, il Napoli ha come primo obiettivo Eric Ebimbe, calciatore classe 2000 dell’Eintracht Francoforte, per il quale c’è già stata una prima offerta. I partenopei avevano avanzato una proposta per acquistare il francese in prestito con diritto di riscatto, ma dalla Germania hanno fatto sapere che a queste condizioni l’affare non si farà. Manna sta così cercando di capire se esistono le possibilità per effettuare un rilancio.