Dalla Juve al Napoli, il colpo last minute spiazza tutti: Conte ha deciso

Nonostante un calciomercato ormai agli sgoccioli, il Napoli cerca di ultimare la sua squadra per soddisfare le richieste di Conte. Spunta, così, una nuova suggestione dalla Juventus.

Fra due giorni, il Napoli è chiamato a scendere in campo contro il Parma. Sugli spalti di un gremito Maradona, il popolo partenopeo cercherà conferme e certezze dalla squadra guidata da Antonio Conte, dopo un avvio shock ribaltato dal tris sul Bologna.

Nonostante una seconda prova in campionato superata con ottimi voti, ci si aspetta che il tecnico salentino possa portare in campo ancora qualche piccolo cambiamento, rispetto a quanto già visto con le formazioni delle prime due giornate.

I tifosi, dopo averlo accolto in trionfo, potrebbero acclamare a gran voce già l’esordio di Romelu Lukaku. Tanto desiderato da Conte per rinforzare il suo attacco, Big Rom è pronto ad incantare di nuovo un campionato che conosce già molto bene – viste le parentesi all’Inter e alla Roma.

L’ex giallorosso, però, non sembrerebbe essere l’ultimo nome ufficiale di questo movimentato mercato estivo. Secondo ultime indiscrezioni, sarebbe pronto un asse Torino-Napoli per un colpo last minute che molto piace a Conte.

Calciomercato Napoli: spunta la pista bianconera

In casa Napoli si respira aria di rifinitura. Con la dirigenza pronta a mettere a frutto le ultime ore disponibili a rafforzare la squadra, è comparso anche il nome di Arthur.

Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio e Alfredo Pedullà sui propri profili X, il club partenopeo avrebbe chiesto alla società bianconera informazioni sul centrocampista reduce dal prestito a Firenze. Il Napoli avrebbe aperto ad un prestito secco, evenienza a cui la Juventus sembrerebbe non voler dire di no.

Il brasiliano, arrivato dal Barcellona alla Vecchia Signora nel settembre 2020, non ha mai convinto a pieno i bianconeri. E così, dal 2022, ha vestito le maglie di Liverpool e Fiorentina. Per lui, adesso, sembrerebbe profilarsi una terza esperienza in Serie A, con il Napoli che lo favorisce come alternativa al numero 68 Stanislav Lobotka.