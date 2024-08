Arriva il tweet di De Laurentiis, nuovo acquisto ufficiale per il Napoli!

Tweet ufficiale di Aurelio De Laurentiis, il Napoli ha acquistato un nuovo giocatore: ecco di chi si tratta

Il Napoli prosegue la sua campagna acquisti quando manca ormai un giorno e qualche ora alla fine del calciomercato estivo. Ieri è arrivato Romelu Lukaku, mentre oggi è stato il turno di Scott McTominay. Il centrocampista scozzese farà le visite mediche alla clinica Pineta Grande e poi firmerà il contratto.

C’è tanta attesa tra i tifosi di capire se si potrà chiudere un nuovo acquisto, che sia un altro centrocampista – con Billy Gilmour in prima fila – oppure un esterno – in questo caso c’è Ebimbe in pole -. Ma tant’è, Conte può godersi un nuovo acquisto, è infatti arrivato il tweet di Aurelio De Laurentiis.

Napoli, è ufficiale: De Laurentiis annuncia Lukaku

“Benvenuto Romelu!“. Il presidente De Laurentiis accoglie così Romelu Lukaku, che dopo una lunga trattativa arriva dal Chelsea firmando un contratto triennale e sarà, quindi, il nuovo centravanti del Napoli. Un giocatore fortemente voluto da Conte, che ne conosce le qualità tecniche e umane e sa cosa potrà dare alla sua squadra.

Lukaku ha voluto fortemente la maglia del Napoli, rifiutando qualsiasi tipo di proposte da parte di altri club, anche che giocano la Champions League. Su tutti l’Aston Villa, che aveva anche trovato l’accordo con il Chelsea. Il belga è pronto per la sua nuova avventura.