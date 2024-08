Romelu Lukaku atteso a Napoli, quando è previsto l’arrivo e dove alloggerà

Romelu Lukaku sta per diventare un nuovo calciatore del Napoli, quando arriverà e dove alloggerà in città.

Sono ore caldissime per quel che riguarda il calciomercato del Napoli, con tantissime trattative in via di conclusione. L’ultima in ordine di tempo è quella per Romelu Lukaku, che pochi minuti fa ha lasciato la clinica Villa Stuart di Roma per mettersi in viaggio verso Napoli. Il centravanti belga riabbraccerà così il suo vecchio allenatore, nonché mentore, Antonio Conte.

Lukaku a Napoli, atteso in pomeriggio all’hotel Parker’s di Napoli

All’esterno di Villa Stuart, Lukaku ha avuto il suo primo bagno di folla con tantissimi tifosi ad attenderlo e incitarlo. La punta ha regalato selfie un po’ a tutti i presenti, ma non è nulla in confronto a ciò che si attende a Napoli. Intorno alle ore 18:30-19 – come riportato da Radio Kiss Kiss Napoli – è infatti atteso l’arrivo di Lukaku in città. La meta sarà il quartier generale del Napoli in città, ovvero il Grand Hotel Parker’s di Corso Vittorio Emanuele.

Ad attendere l’attaccante dovrebbe esserci anche Antonio Conte, che farà così gli onori di casa e potrà finalmente abbracciare l’attaccante che ha tanto desiderato. Facile prevedere che all’esterno dell’Hotel ci saranno anche tantissimi tifosi partenopei desiderosi di dare un primo benvenuto all’attaccante.

Lukaku lascia Villa Stuart dopo le visite mediche: