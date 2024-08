Napoli, ecco Lukaku a Villa Stuart: è pronto per le visite mediche – VIDEO

Il Napoli è pronto ad accogliere Romelu Lukaku, che è arrivato a Villa Stuart ed è pronto a svolgere le visite mediche

E’ arrivato il giorno di Romelu Lukaku. Il Napoli, per tutta l’estate, ha trattato con il Chelsea per la cessione del centravanti belga che sta per diventare ufficiale. L’idea era quella di cedere prima Victor Osimhen per poi puntare sull’ex Inter e Roma. Ma alla fine, visto il tempo che si sta riducendo, c’è stata l’accelerata decisiva.

Il Napoli ha consegnato a Conte il centravanti tanto desiderato. Insieme all’Inter hanno fatto faville. Lukaku spera di ripercorrere quei momenti anche all’ombra del Vesuvio, dopo una stagione ricca di alti e bassi alla Roma. E’ arrivato a Ciampino una mezz’ora fa, poi si è diretto verso Villa Stuart.

Napoli, Lukaku a Villa Stuart per le visite mediche

Romelu Lukaku è arrivato a Villa Stuart per svolgere le visite mediche. Successivamente firmerà il contratto che lo legherà al club partenopeo fino al 30 giugno 2027. Bagno di folla per il centravanti belga all’esterno della clinica, l’entusiasmo tra il pubblico napoletano è palpabile per quello che sarà il prossimo centravanti del Napoli.

Dopo Lukaku, è atteso anche l’arrivo di Scott McTominay tra oggi e domani per le visite mediche a Villa Stuart. Il Napoli lavora anche sul fronte cessioni con Victor Osimhen in trattativa con il Chelsea.