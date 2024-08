Lukaku è arrivato a Napoli! Bagno di folla al Parker’s (VIDEO)

Romelu Lukaku è arrivato finalmente a Napoli, al noto Grand Hotel Parker’s: le immagini in esclusiva

Al Corso Vittorio Emanuele c’è il caos delle grandi occasioni. Tantissimi tifosi si sono raccolti in massa fuori al Grand Hotel Parker’s per accogliere Romelu Lukaku, il nuovo attaccante del Napoli.

Dopo settimane si è finalmente sbloccata la trattativa per il nuovo centravanti richiesto da Antonio Conte. La negoziazione con il Chelsea e con l’entourage del calciatore è andata per le lunghe. Tutto è dipeso anche dalla mancata cessione di Osimhen, che ora invece sembra intenzionato ad accettare la faraonica offerta araba. Ma il Napoli e il mister speravano di risolvere questo rebus in tempi più brevi, in modo da acquistare Romelu Lukaku già per uno dei due ritiri svolti quest’estate in montagna.

Napoli abbraccia Lukaku: la reazione dei tifosi

Così, a pochi giorni dalla chiusura del mercato e dalla terza partita di campionato, il Napoli abbraccia il suo nuovo calciatore, acquistato dal Chelsea a titolo definitivo per circa 30 milioni di euro e una percentuale sulla rivendita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Spazio Napoli (@spazionapoli.it)

Noi di SpazioNapoli siamo stati lì ad immortalare il momento del saluto al neo-acquisto. L’ex centravanti di Roma e Inter ha accettato un triennale da circa sei milioni di euro a stagione e dopo un lunghissimo corteggiamento. Come si evince dalle immagini, nei pressi del Grand Hotel Parker’s si è concentrata moltissima gente. Tanti i tifosi curiosi di vedere da vicino il nuovo beniamino della piazza, che però è fuggito subito via dopo esser sceso dall’auto. La dimostrazione d’affetto per il ragazzo belga è stata molta anche stamattina per le visite mediche svolte a Roma.