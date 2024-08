Ultim’ora di calciomercato, comunicato ufficiale: è stato appena ceduto dal Napoli

Il calciomercato è agli sgoccioli, il Napoli ha appena concluso un’operazione ed è anche arrivato il comunicato ufficiale.

Dopo la bella vittoria contro il Bologna, che ha rasserenato l’ambiente, per il Napoli è arrivato il momento di concentrarsi esclusivamente al calciomercato. In queste ore ci sono vari movimenti, visto anche l’avvicinarsi il termine della sessione estiva fissato per la mezzanotte di venerdì 30 agosto.

Il direttore sportivo degli azzurri, Giovanni Manna, è attivissimo sia per quel che riguarda gli acquisti, ma anche per le cessioni. E proprio in tal senso è arrivata una notizia ufficiale.

Cheddira in prestito secco all’Espanyol, arriva il comunicato ufficiale del Napoli

L’attaccante classe ’98, Walid Cheddira, è stato infatti ceduto all’Espanyol, club della città di Barcellona. A comunicarlo è stata la stessa SSC Napoli attraverso i propri canali ufficiali: “La SSC Napoli ufficializza la cessione di Walid Cheddira all’Espanyol di Barcellona in prestito temporaneo fino al 30 giugno 2025“.

La formula del trasferimento prevede il prestito secco, dunque senza nessun tipo di riscatto da parte dell’Espanyol. Cheddira avrà così l’opportunità di esprimersi in un campionato altamente competitivo come La Liga spagnola. L’auspicio del Napoli è che il marocchino faccia bene e si metta in mostra, in modo da aumentarne il valore economico.