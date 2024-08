Svolta Osimhen, la trattativa entra nel vivo: c’è l’offerta, addio più vicino

L’attaccante nigeriano Victor Osimhen è il tema più caldo di queste ultime giornate di calciomercato estivo.

Il Napoli è una delle protagoniste assolute di questa sessione di calciomercato. Il club azzurro sta lavorando assiduamente per accontentare Antonio Conte in tutto e per tutto e nelle prossime ore assisteremo alle visite mediche di Romelu Lukaku e del centrocampista scozzese McTominay.

Il club partenopeo ha rivoluzionato l’undici titolare e tra inizio mercato e queste ultime giornate sono arrivate importanti novità sia in entrata che in uscita. Mancano ormai 3-4 giorni, ma il mercato è tutt’altro che finito ed una delle questioni più importanti riguarda il futuro di Victor Osimhen, ormai in uscita dal Napoli. Il giocatore, che ha rinnovato lo scorso Dicembre, non è più nei piani del club e la società vuole cederlo il prima possibile.

Victor vorrebbe restare in Europa ma al momento manca l’offerta giusta e il giornalista Fabrizio Romano ha dato nuovi aggiornamenti negli ultimi minuti. Osimhen può salutare e intanto il Napoli ha già trovato il sostituto con Romelu Lukaku che sarà il nuovo bomber azzurro. Un mercato da protagonista e il club partenopeo ha l’obiettivo di cedere il calciatore – che costa inoltre un mega stipendio da 11 milioni l’anno – nei prossimi giorni o magari anche tra qualche settimana, visto la chiusura ad Ottobre del mercato arabo.

Mercato Napoli, svolta sul futuro di Osimhen

Secondo quanto riporta Romano il Napoli avrebbe trovato un accordo con l’Al Ahly sulla base di ben 65 milioni di euro bonus compresi e ora l’obiettivo è convincere il giocatore ad accettare la corte araba. Al momento il giocatore non gradisce questa destinazione e come confermato dal suo agente non può essere trattato ‘come un pacco postale’.

Su Osimhen c’è l’Al Ahly e l’interesse del Chelsea che al momento non ha presentato però un’offerta. Osimhen vorrebbe restare nel calcio che conta e il mercato europeo termina tra pochissimi giorni.

Smentito ancora una volta il Psg che – come sottolineato da Gianluca Di Marzio – attenderà fino al gong per provare a strappare le migliori condizioni possibili per il giocatore. Insomma ancora tanta incertezza ma qualcosa sembra sbloccarsi e il futuro di Osimhen in azzurro è ormai appeso ad un filo. Chelsea e Al Ahly sono le opzioni principali, il Psg al momento non affonda e monitora solo la situazione.