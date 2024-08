Romelu Lukaku al Napoli: intesa definitiva vicina, ecco cosa manca

Romelu Lukaku e il Napoli si avvicinano sempre di più: è solo questione di tempo, poi il belga diventerà il nuovo attaccante di Conte

Ci sono alcuni aggiornamenti in merito al trasferimento di Romelu Lukaku alla corte di Antonio Conte. L’attaccante belga ha mantenuto vivi i contatti con il mister sin dai primi corteggiamenti, quando il Napoli ha puntato su di lui come erede di Victor Osimhen. E ora è finalmente pronto ad indossare la maglia azzurra ed esordire al Maradona.

Il Chelsea ha accettato l’offerta del Napoli di 30 milioni più il 30% della futura rivendita del cartellino del bomber. Il giocatore, invece, è intenzionato a dire sì ai 3 anni di contratto. Mancano ancora alcuni dettagli sull’accordo tra società e calciatore. Dettagli a cui stanno lavorando incessantemente l’entourage del calciatore e i dirigenti del club partenopeo. L’obiettivo è chiudere l’affare entro il 27 martedì.

Lukaku-Napoli, rallentamenti per diritti di immagine

Come ormai noto, i contratti della SSC Napoli sono sempre complessi e particolarmente dettagliati. Addirittura Ghoulam rivelò che gli accordi stretti con la società di De Laurentiis valgono per tutto l’Universo. Insomma, sono allargati fin dove neanche l’uomo riuscirà a stretto giro ad arrivare. Un modo estremo per tutelare la proprietà, ma allo stesso tempo questi numerosi dettagli contrattuali rallentano la fumata bianca.

Stando a quanto svelato dal giornalista Gianluca Di Marzio, in giornata sono stati fatti passi in avanti in merito alla questione sui diritti di immagine. Nella giornata di martedì 27 novembre ci sarà un nuovo incontro per arrivare alla risposta definitiva e completare il trasferimento.

Successivamente, Lukaku sarà atteso a Villa Stuart per le visite mediche di rito. Poi si aggregherà alla squadra in vista della terza giornata di campionato che si disputerà in casa contro il Parma. Al Maradona potrebbe esserci la prima grande accoglienza del nuovo bomber del Napoli. Attesi anche Gilmour e McTominay che arrivano rispettivamente da Brighton e Manchester United: potranno debuttare proprio sabato prossimo in azzurro. Il club partenopeo sta lavorando anche sui loro contratti e nel giro delle prossime ore potrebbe finalmente arrivare l’accordo definitivo. Dunque, un triplo colpo per Antonio Conte, aspettando l’uscita definitiva di Victor Osimhen e degli altri esuberi Mario Rui e Folorunsho. Mancano ancora pochi giorni alla chiusura del mercato, poi chi è dentro è dentro. E chi è fuori, rimarrà fuori.