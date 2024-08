Napoli, c’è l’annuncio ufficiale che tutti aspettavano: potremo rivederlo ancora

Si ritorna a parlare della storica vittoria del terzo Scudetto dei partenopei, sul quale arriva un nuovo annuncio.

In casa Napoli si è tornati a sorridere dopo la recente vittoria degli azzurri contro il Bologna per tre reti a zero. Una vittoria importante per il morale e soprattutto per dare un segnale alle avversarie, vista anche la disastrosa sconfitta contro il Verona nella partita di esordio. In questi ultimi giorni di mercato mister Conte si aspetta dei rinforzi per poi poter iniziare finalmente a lavorare con una rosa al completo. Proprio con il tecnico salentino in panchina, tifosi e società sperano di poter rivivere le emozioni vissute nell’annata 2022-2023, in cui gli azzurri hanno conquistato il terzo Scudetto della loro storia.

Due anni fa i partenopei, guidati da Luciano Spalletti, hanno dominato la Serie A conquistando il titolo di campioni d’Italia con 90 punti. 28 vittorie in 38 partite, un fantastico cammino in Champions League e un gioco avvolgente e fluido considerato tra i migliori in Europa in quella stagione. Una vera e propria impresa su cui è stato girato anche un film uscito nelle sale cinematografiche il 4 maggio 2024.

Napoli: arriva il docufilm dello Scudetto su Netflix

Come riportato nella pagina Instagram di Netflix Italia, sarà ora disponibile sulla piattaforma streaming il docufilm che ripercorre l’impresa del Napoli nella stagione dello Scudetto. I tifosi degli azzurri, attraverso la visione di “Sarò con Te” potranno dunque rivedere i propri beniamini trionfare e rivivere le emozioni che hanno portato al terzo Scudetto.

Ritorna dunque disponile il film che all’uscita ha registrato un enorme successo, soprattutto tra i tifosi del Napoli. I dati delle sale cinematografiche hanno registrato un incasso di 1.435.827 euro e oltre 100mila spettatori. I tifosi azzurri dunque, in attesa di un altro Scudetto, potranno rivedere “sarò con Te” su Netflix.