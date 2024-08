Mercato Napoli, tutto fatto per il colpo: Conte gongola, nuovo rinforzo in arrivo

Prosegue la campagna acquisti in casa Napoli. Il club azzurro ha definito ogni dettaglio e chiuso per un nuovo importante colpo.

Il Napoli di Antonio Conte si è ripreso. Dopo il brutto ko all’esordio contro il Verona la squadra ha reagito e al debutto in campionato al Maradona ha ottenuto un importante e convincente successo. Intanto la società lavora per chiudere gli ultimi colpi in entrata e negli ultimi minuti ci sono state importanti novità.

Il club partenopeo, dopo aver perfezionato l’arrivo di Lukaku, ha trovato l’accordo ed ha chiuso per il centrocampista del Manchester United Scott McTominay. Un grandissimo colpo e un regalo per Antonio Conte con il giocatore che rinforza e non poco la mediana del club partenopeo. Il giocatore si trasferirà al Napoli per 30 milioni ed una percentuale sulla rivendita, un colpo importantissimo per il club azzurro.

Napoli, ecco la data delle visite mediche

McTominay – sottolinea Sky Sport – arriverà in Italia nella serata di domani e molto probabilmente effettuerà le visite mediche nella giornata di Giovedi’. Domani Lukaku e dopodomani McTominay con il club azzurro che chiude con i botti ed il mercato non è ancora finito. In attesa di novità riguardo la possibile cessione di Osimhen il Napoli chiude gli affari in entrata.

McTominay rappresenta un’alternativa di lusso ai titolari o comunque un giocatore che può contendere alla pari il posto da titolare a Lobotka e soprattutto Zambo Anguissa. Un nuovo rinforzo e Conte può esultare per questa importante notizia.