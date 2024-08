Mega operazione di mercato appena terminata, ne beneficia immediatamente il Napoli

Il Napoli, dopo aver battuto il Bologna di Italiano, sta anche per chiudere per l’arrivo di un nuovo centrocampista: McTominay.

Il Napoli di Antonio Conte ha dato una bellissima risposta al ko rimediato nel primo turno di campionato contro il Verona di Paolo Zanetti. Gli azzurri, infatti, hanno sconfitto domenica sera allo Stadio Diego Armando Maradona il Bologna di uno degli allenatori più volte accostato sulla panchina azzurra in questi ultimi anni, ovvero Vincenzo Italiano.

I partenopei, di fatto, hanno inflitto ai rossoblù lo stesso risultato subito a Verona, cioè un netto 3-0. Questa vittoria, così come ammesso dallo stesso Antonio Conte nel post partita, è sicuramente un bel toccasana per il prosieguo della stagione. Il Napoli ha ora in calendario la sfida con il Parma di Pecchia, ma prima ci sono delle grosse novità che riguardano lo scozzese Scott McTominay.

McTominay al Napoli, il Manchester United ha preso Ugarte dal PSG: le ultime

Secondo quanto raccolto da Romain Collet-Garder, giornalista di ‘Eurosport’, il Manchester United ha preso Manuel Ugarte dal PSG per 52 milioni di euro più altri 10 di bonus. Con l’acquisto del calciatore uruguaiano, di fatto, i dirigenti dei ‘Red Devils’ hanno aperto le porte alla cessione di Scott McTominay al Napoli.

Lo scozzese, infatti, ha già da tempo un accordo sulla base di 3 milioni di euro per i prossimi quattro anni. Al Manchester United, oltre ad una commissione sulla rivendita, dovrebbero andare la bellezza di 30 milioni di euro per cedere a titolo definitivo le prestazioni di Scott McTominay.

Inoltre, come riportato dal ‘The Athletic’, lo scozzese dovrebbe arrivare oggi in Italia per chiudere il suo passaggio al Napoli.