Colpo di teatro Osimhen, il Napoli ha cambiato idea: la decisione di De Laurentiis

Dopo aver vinto domenica sera contro il Bologna, il Napoli ha preso una decisione importante che riguarda Victor Osimhen.

Dopo aver perso contro il Verona, il Napoli di Antonio Conte ha sconfitto domenica sera il Bologna. Questo successo contro i felsinei, di fatto, ha portato tantissima fiducia tra le fila del gruppo agli ordini del tecnico pugliese.

Il Napoli, dunque, ha ora in calendario la partita di sabato sera contro il Parma dell’ex azzurro Fabio Pecchia. Tuttavia, a tenere banco in queste ore in casa partenopea è soprattutto il calciomercato. Il club partenopeo, infatti, starebbe chiudendo sia per Romelu Lukaku che per McTominay, ma in queste ore ci sono delle ultime novità che riguardano lo stesso Victor Osimhen.

Calciomercato, Napoli disposto ad un sconto per cedere Osimhen: le ultime

Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, Aurelio De Laurentiis sarebbe disposto a concedere un forte sconto pur di cedere il centravanti nigeriano. Al momento, infatti, al club partenopeo è arrivata solo l’offerta di 70 milioni di euro da parte del club saudita dell’Al-Ahli.

Victor Osimhen, però, preferirebbe restare in Europa e giocare in un club che disputi la Champions League. Proprio per questo motivo, almeno fino a venerdì, si attenderà un rilancio del rilancio del PSG. Ma se quest’ultimo non dovesse farsi vivo, il nigeriano potrebbe lasciare il Napoli oltre la chiusura del mercato italiano.