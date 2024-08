Assurdo Napoli, salta un’altra cessione: non gradisce la destinazione

Non solo il mercato in entrata, in casa Napoli si lavora anche sulle cessioni: si complica l’addio del calciatore che non gradirebbe la destinazione.

Gli ultimi giorni di mercato in casa Napoli saranno infuocati. Dopo l’acquisto di David Neres per 30 milioni di euro dal Benfica, già protagonista all’esordio, il direttore sportivo Giovanni Manna è pronto a mettere a segno un triplo colpo. Per Romelu Lukaku sarebbero stati definiti gli ultimi dettagli (accordo con il Chelsea da 30 milioni più il 30% sulla possibile rivendita, ndr), con il calciatore che nelle prossime ore dovrebbe sbarcare a Napoli. Ultimi dettagli anche per Scott McTominay, per il quale dovrebbe chiudersi definitivamente l’affare da 30 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita nella giornata di oggi. In arrivo anche Billy Gilmour, per il quale non cambia l’intenzione nonostante il Brighton abbia leggermente alzato la richiesta.

Manna potrebbe però non fermarsi qua. Antonio Conte avrebbe infatti richiesto anche un nuovo esterno di centrocampo, con Mazzocchi che non sembrerebbe essere considerato l’uomo giusto a cui affidare la titolarità della corsia di destra. Prima di portare ai piedi del Vesuvio una nuova pedina in quel ruolo, il Napoli è al lavoro sul fronte cessioni. Vicino all’addio negli scorsi giorni in direzione Brasile, Mario Rui avrebbe però cambiato idea non convinto della destinazione, complicando così i piani del club azzurro.

Napoli, si complica la cessione di Mario Rui: non gradirebbe il trasferimento al San Paolo

Il trasferimento di Mario Rui al San Paolo difficilmente si farà. Il terzino portoghese sembrava vicino al trasferimento in Brasile ma negli ultimi giorni starebbe continuando a rifiutare il trasferimento, non convinto dalla destinazione. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il classe 1991 preferirebbe aspettare una soluzione diversa, magari un ritorno in patria, ma il tempo stringe e il Napoli ha fretta. L’obiettivo del club è quello di alleggerire la rosa e magari di mettere a disposizione di Antonio Conte un ulteriore innesto di qualità.

Mario Rui non rientra nei piani del tecnico e si starebbe allenando da solo in questi giorni, con la società che spinge per l’addio. Oltre al portoghese, anche Alessio Zerbin e Gianluca Gaetano dovrebbero salutare Napoli: il primo dovrebbe fare ritorno a Monza mentre per il secondo è lotta a due tra Parma e Cagliari, con il reintegro in rosa che potrebbe però cambiare nuovamente il futuro del centrocampista.