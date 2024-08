Sorpresa Napoli, stop per Lukaku: c’è un problema da risolvere

La trattativa che dovrebbe portare Romelu Lukaku al Napoli ha avuto un rallentamento a sorpresa, si sta lavorando per risolvere gli ultimi problemi.

La bella vittoria contro il Bologna ha fatto tornare il sereno in casa Napoli. Dopo la sconfitta all’esordio in campionato contro il Verona e i preoccupanti segnali emersi da quel match, infatti, i mormorii in città sull’operato della società e dello stesso Antonio Conte erano iniziati a essere parecchi. Il 3-0 rifilato alla squadra di Vincenzo Italiano ha invece spazzato via un po’ di polemiche, lasciando spazio ai sorrisi. Adesso bisogna però consegnare nelle mani dell’allenatore azzurro quegli ultimi tasselli in grado di completare con spessore la squadra.

Lukaku al Napoli, stop a causa dei diritti d’immagine ma il trasferimento non è a rischio

Fondamentale sarà risolvere la questione centravanti, con Victor Osimhen sempre in uscita e soprattutto con Romelu Lukaku che non vede l’ora di potersi riunire al suo mentore, Antonio Conte. La trattativa che però dovrebbe portare il belga in azzurro – come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport – ha subìto uno stop a causa dei diritti di immagine. Il Napoli sta lavorando per risolvere l’intoppo e regalare l’attaccante a Conte. Ecco quanto evidenziato:

“Romelu Lukaku, intanto, è in Belgio. Il viaggio per Roma, destinazione visite mediche, potrebbe slittare di qualche ora. Magari un giorno o due rispetto all’agenda iniziale (test tra oggi e domani). Difficile fare previsioni: il club e l’agente Pastorello stanno risolvendo alcuni aspetti legati all’immagine, non senza difficoltà, ma le parti non considerano l’affare a rischio. Fino a quando a promuovere l’immagine di Lukaku è stata Roc Nations Sports, l’agenzia americana di Jay-Z che a settembre 2023 ha deciso di interrompere la collaborazione, nel portfolio erano presenti una decina di accordi con brand come Maserati, Versace, Calvin Klein, Gillette, Crocs, PS5, Coinbase, Samsonite e Beyond Meat. Poi, alla fine di quell’anno la storia è cambiata. Di certo Rom ha uno sponsor tecnico che gli fornisce scarpini e materiale – una multinazionale arcinota -, ma il nodo è un altro: il Napoli avoca a sé la gestione totale dell’immagine dei tesserati e dettagli a parte è questo il punto sul quale il club e l’entourage del giocatore stanno lavorando”.

L’affare non dovrebbe comunque essere a rischio, ma soltanto rallentato. Il Napoli conta di risolvere tutti i problemi in poche ore, in modo da mettere a disposizione di Antonio Conte il centravanti tanto richiesto. Romelu Lukaku è pronto a vestirsi d’azzurro.