Napoli, retroscena Osimhen: super offerta rifiutata da De Laurentiis

Super offerta per Victor Osimhen rifiutata da Aurelio De Laurentiis: è questo il retroscena dell’ex direttore sportivo

Il Napoli ha vinto la prima partita della stagione per 3-0 contro il Bologna, grazie ai gol di Di Lorenzo, Kvaratskhelia e Simeone. Un’ottima prestazione fornita dai ragazzi di Antonio Conte, che questa settimana vedrà la rosa completarsi dopo più di un mese di dubbi e incertezze. Aurelio De Laurentiis ha deciso di accelerare per chiudere al più presto i colpi Lukaku, Gilmour e McTominay.

Lukaku sostituirà ovviamente Victor Osimhen, che ha ricevuto una proposta dall’Al-Ahli, che però è stata rifiutata. Quel che vorrebbe il centravanti nigeriano è continuare a giocare in Europa, magari in una tra Paris Saint-Germain, Chelsea e Arsenal. Non è semplice trovare un accordo, perché si muovono pochi soldi e questo non sembra il mercato giusto.

Il mercato giusto poteva essere quello dell’anno scorso, quando Osimhen segnò una caterva di gol che permise al Napoli di vincere lo Scudetto. E allo stesso tempo, tutti i top club europei cercavano un bomber di altissimo livello. Ma il club partenopeo prese decisioni diverse, confermando Osimhen e proponendogli il rinnovo, poi diventato un’arma a doppio taglio.

Napoli, per Osimhen arrivò un’offerta faraonica del PSG

Mauro Meluso, ex direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di ‘Radio Goal’, su Radio Kiss Kiss Napoli: “Osimhen? Io sono arrivato a metà luglio, c’era già stata un’offerta altissima di una delle squadre migliori d’Europa, un’offerta irrinunciabile rifiutata dal presidente De Laurentiis, forse anche per il troppo amore. La squadra era il PSG, arrivò un’offerta faraonica che venne rifiutata, secondo me era irrinunciabile“.

Prosegue Meluso continuando a parlare del retroscena: “Un errore dettato dal troppo amore, dalla troppa passione del presidente De Laurentiis. Poi quando sono arrivato io c’è stato un inizio di colloqui per il rinnovo. Una malagestione, perché oggi ti ritrovi con un problema“. Insomma, difficile dare torto all’ex del Napoli riguardo la gestione di Osimhen nell’ultimo anno.

Osimhen aveva intenzione di andar via l’anno scorso direzione PSG, che era anche intenzionato a spendere tanti soldi per il centravanti del Napoli. Tuttavia, De Laurentiis ha optato per delle scelte diverse e il Paris ha puntato su Kolo Muani e Gonçalo Ramos, quest’ultimo si è infortunato e sarà fermo per qualche mese. Ma al momento Al-Khelaifi non ha intenzione di replicare quell’offerta faraonica. E dunque, non resta che attendere.