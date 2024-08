Mercato Napoli, colpo a destra: Dedic è la prima scelta

Amar Dedic è la prima scelta per il Napoli per rinforzare l’out destro: c’è anche un’alternativa che viene dalla Spagna

Il Napoli ha vinto la prima partita della stagione, ma la squadra non è ancora al completo. Il club sta accelerando per ingaggiare Romelu Lukaku, Billy Gilmour e Scott McTominay. Ma anche l’out destro può essere rinforzato. Giovanni Di Lorenzo fin qui è stato utilizzato in difesa, sul centro-destra.

E al Napoli, dunque, servirebbe un nuovo esterno a destra da schierare titolare, avere più spinta di qualità per dare una mano alla manovra offensiva. Il nome che farebbe al caso del Napoli è quello di Amar Dedic, attualmente al Salisburgo, e prima scelta del club partenopeo. Ci sarebbero già degli accordi con il giocatore e il suo entourage, va trovato quello con il Salisburgo.

Napoli, Dedica è la prima scelta: l’alternativa è Correia

Secondo quanto riferito da ‘TMW’, il Salisburgo chiede 15 milioni per cedere Dedic, mentre il Napoli ha offerto 12 milioni. Per il giocatore c’è una proposta da 1 milione più bonus per cinque anni di contratto. Piace molto a Manna e a Conte, tra l’altro era già stato accostato al Napoli qualche mese fa.

L’alternativa è Thierry Correia del Valencia, gestito da Jorge Mendes e capace di giocare su entrambe le fasce, dalle spiccati doti offensive. Gli ultimi giorni di mercato potrebbero dare a Conte un esterno.