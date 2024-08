Kvaratskhelia fa esultare tutta Napoli, in arrivo la notizia più bella per i tifosi

Il Napoli si gode Khvicha Kvaratskhelia, il georgiano è stato grande protagonista contro il Bologna, ma è in arrivo una notizia ancor più bella.

La vittoria contro il Bologna per 3-0 ha riportato grandissimo entusiasmo, e soprattutto ottimismo, nell’ambiente Napoli. I fantasmi della scorsa stagione visti contro il Verona sono stati improvvisamente spariti, segnale che Conte sta davvero riuscendo ad entrare nel cuore e nell’anima della sua squadra. Già, perché contro i felsinei al Maradona si è visto un Napoli che aveva voglia di stare insieme, lottare e non mollare. Cuore ed anima, appunto. E poi il talento, quello di Khvicha Kvaratskhelia, autentico trascinatore del Maradona.

Il georgiano ha dato sfoggio di tutta la sua qualità mettendo in costante apprensione la difesa di Italiano, poi punita con l’assist geniale per Di Lorenzo e con la rete del raddoppio che ha di fatto chiuso la partita. La dimostrazione, semmai ce ne fosse ancora bisogno, di quanto Kvaratskhelia sia essenziale per questa squadra. Lo sapeva bene Antonio Conte, che si è opposto in tutti i modi alla sua cessione, pretendendone la conferma. Kvara deve essere uno dei punti fermi del Napoli del presente, ma soprattutto del futuro. E proprio in tal senso arrivano importantissime novità.

Ultime notizie Napoli, l’agente di Kvaratskhelia in città per siglare il rinnovo del contratto fino al 2029

Ad assistere alla gara al Maradona erano presenti l’agente del georgiano, Mamuka Jugeli, accompagnato da Christian Zaccardo, ovvero colui che ha svolto un importante ruolo di intermediazione nella trattativa che due stagioni fa portò Kvara dalla Dinamo Tbilisi al Napoli. La loro presenza in città vuol dire soltanto una cosa: De Laurentiis vuole formalizzare in breve tempo il rinnovo del contratto.

A parlarne è anche l’edizione odierna di Repubblica, che svela anche la strategia del club. Ecco quanto evidenziato:

“Cheddira sarà da oggi un tesserato dell’Espanyol, in uscita con lui Ngonge, Folorunsho, Mario Rui e almeno uno tra Simeone e Gaetano. Subito dopo verrà definito il rinnovo fino al 2029 di Kvaratskhelia”.

Dunque il Napoli attenderà il termine di questa sessione estiva di calciomercato per chiudere le ultime operazioni rimaste in piedi, dopodiché si dedicherà unicamente al rinnovo del georgiano, il cui contratto sarà adeguato economicamente e prolungato dal 2027 al 2029. Una dimostrazione di quanto il club intenda puntare su Kvaratskhelia per ancora molti anni e che sicuramente farà esultare di gioia tutti i tifosi azzurri.