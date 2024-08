David Neres ha già conquistato Napoli: l’ultimo gesto infiamma i tifosi

David Neres fa impazzire nuovamente i tifosi del Napoli dopo l’ottimo esordio al Maradona: il gesto sui social è emblematico

Sono bastati circa 8 minuti per infiammare il pubblico del Maradona, già carico sul finale di partita contro il Bologna per via di una vittoria scaccia pensieri. Ma David Neres ha voluto davvero esagerare. Dribbling e assist per Simeone, per il 3-0 che ha reso ancora più dolce il suo esordio in azzurro.

L’attaccante brasiliano, corteggiato a lungo dalla società partenopea, è arrivato dal Benfica per circa 28 milioni di euro. In passato è stato accostato persino a Neymar, quando era ancora un talento acerbo dell’Ajax. Dopo aver fatto molto bene in Portogallo, ha deciso di cambiare aria alla ricerca di nuove emozioni, nuove sensazioni. E al Napoli ha trovato l’ambiente perfetto, caloroso, che probabilmente può spingerlo oltre i propri limiti. Certo, ha davanti a sé il titolare della passata stagione e giocatore ben collaudato negli schemi azzurri come Politano. Ma in otto minuti ha mostrato estro, fantasia e rapidità che potrebbero essere armi importanti per spaccare la partita a gara in corso.

David Neres scatena i tifosi del Napoli

Nel frattempo, 24 ore dopo l’ottima vittoria casalinga nel giorno del suo debutto con la maglia del Napoli, David Neres ha pubblicato la foto del suo ingresso in campo al Diego Armando Maradona, subito dopo aver effettuato la sostituzione. Anche la descrizione del post su Instagram è particolarmente significativa.

“87:51”, ossia il minuto di ingresso in campo, che si vede sullo sfondo dell’immagine nel tabellone a bordocampo; poi il lucchetto sbloccato e l’emoji del sergente. Neres sull’attenti, si è fatto trovare prontissimo alla chiamata di Antonio Conte. In pochi minuti ha mandato in confusione la difesa del Bologna, riuscendo attraverso dribbling e inserimenti a fare la differenza. L’assist è stata la ciliegina sulla torta di questi otto minuti con la maglia del Napoli. E chiaramente, l’impatto ha infiammato i tifosi azzurri, che in massa hanno commentato il post e si sono congratulati con il ragazzo. Il fantasista brasiliano ha sicuramente fatto breccia nel cuore dei napoletani. Chi ben comincia è a metà dell’opera. E ora l’obiettivo è strappare la maglia da titolare o sbloccarsi con una rete. Magari sin da subito, contro il Parma alla terza giornata, sabato prossimo. Sempre in casa al Maradona.

Di seguito il post su Instagram del nuovo attaccante azzurro: