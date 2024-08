“Oggi la chiusura dell’operazione”: sprint di Manna, nuovo colpo Napoli

Il Napoli prepara il nuovo colpo ad effetto e prova a farlo a pochissime ore da Napoli-Bologna: sprint decisivo di Giovanni Manna

E’ un Napoli scatenato in questi ultimi giorni di mercato. Giovanni Manna si sta muovendo su più fronti. Deve piazzare alcuni calciatori considerati ai margini del progetto, come Cheddira promesso sposo all’Espanyol o Folorunsho; e allo stesso tempo sta chiudendo e completando le operazioni in entrata come Lukaku e Billy Gilmour.

Infatti, stando a quanto rivelato da Gianluca di Marzio su X, la giornata di Napoli-Bologna è quella decisiva: “Oggi la chiusura per Gilmour: si cerca di definire l’accordo con il Brighton”. Il centrocampista scozzese è stato impiegato titolare ieri contro il Manchester United. Ed è parso il momento migliore per lasciare il club, con una vittoria in casa, davanti al proprio pubblico.

L’operazione per il vice-Lobotka costerà circa 15 milioni di euro. Un altro sforzo da parte della proprietà che quest’estate ha dovuto fare i conti con un reset della rosa. Anche Antonio Conte si è reso conto che all’interno di questo gruppo, pur fatto di buonissimi e rispettabili professionisti, c’era qualcosa che non andava e che avrebbe minato nuovamente il percorso. Bisogna eliminare le scorie della passata stagione, tremenda sotto ogni punto di vista.