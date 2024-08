Notizie SSC Napoli, manca pochissimo per Gilmour: c’è una novità nella formula

Billy Gilmour è sempre più vicino al Napoli: nelle prossime ore è in arrivo la fumata bianca decisiva per il suo sbarco nel campionato italiano.

Manca sempre meno al gong finale della sessione estiva di mercato e il Napoli ha l’obbligo di accelerare sul mercato per regalare al tecnico Antonio Conte una rosa di livello. La disfatta contro l’Hellas Verona della prima giornata di Serie A è un campanello d’allarme fin troppo evidente per la società partenopea, che si pone come obiettivo minimo il ritorno in Europa, magari dalla porta principale della Champions League.

A proposito di mercato, il Napoli nelle scorse ore ha annunciato l’arrivo di David Neres dal Benfica (affare a titolo definitivo, da poco meno di trenta milioni di euro) ed è pronto a portarsi avanti sia sul fronte Romelu Lukaku che per Billy Gilmour. Arrivano novità in merito al centrocampista di proprietà del Brighton: il viaggio in Inghilterra di Giovanni Manna è proprio per sbloccare in via definitiva l’affare con il club di Premier League, per dare all’ex Commissario Tecnico della Nazionale il primo rinforzo a centrocampo della sua gestione all’ombra del Vesuvio.

Calciomercato Napoli, Gilmour in dirittura d’arrivo dal Brighton

Questione di dettagli, gli ultimissimi, prima di vedere arrivare in maglia azzurra Billy Gilmour, centrocampista di proprietà del Brighton individuato da tempo dall’uomo mercato dei partenopei, Giovanni Manna, ora in missione in Inghilterra per strappare tutti gli ok definitivi del caso.

A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de Il Mattino, secondo cui l’accordo tra le parti è totale. Di seguito, quanto riportato dalla medesima fonte a tal riguardo:

“(…) È in dirittura d’arrivo la trattativa per il centrocampista Billy Gilmour del Brighton. Il mediano scozzese ha già un’intesa con il Napoli: contratto di cinque anni (quattro anni più uno di opzione unilaterale in favore del club di Aurelio De Laurentiis) a circa due milioni di euro a stagione. Copia-incolla anche l’accordo con il club inglese disposto a cedere il giocatore a titolo definitivo dietro il pagamento di 12 milioni, che diventerebbero 13 in caso di qualificazione in Champions League del Napoli e lieviterebbero a 15 milioni in caso di vittoria dello Scudetto”.

Il tutto, in attesa che il Brighton spinga per il suo sostituto, che dovrebbe essere con ogni probabilità O’Riley del Celtic, ma Giovanni Manna è al lavoro per cercare di anticipare il più possibile i tempi.