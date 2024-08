Biglietti Napoli-Parma, comunicati info e dettagli: tutti i prezzi

Tutte le informazioni riguardanti la vendita dei biglietti di Napoli-Parma, gara della terza giornata di Serie A allo Stadio Maradona.

Il Napoli ha iniziato la Serie A 2024/2025 in perfetta continuità rispetto a quanto visto nella scorsa stagione, cioè con una sconfitta dovuta ad un vero e proprio crollo dinanzi alle prime difficoltà. Società e calciatori avranno adesso il compito di riaccendere un entusiasmo che rischia davvero di scemare. Il modo migliore per farlo sarà attraverso acquisti mirati sul mercato e, soprattutto, con risultati sul campo.

Una grande occasione viene dal calendario della Serie A, che regalerà nelle prossime due occasioni ben due partite casalinghe. La prima sarà quella che vedrà gli azzurri fronteggiare il Bologna domenica sera e quella di sabato 31 agosto contro il Parma di Pecchia. In queste due partite allo Stadio Diego Armando Maradona il Napoli potrà davvero provare a riconquistare i tifosi.

Napoli-Parma, prezzi e dettagli sui biglietti

Proprio oggi il Napoli ha comunicato prezzi e dettagli di vendita per i biglietti della gara fra Napoli e Parma, terza giornata di Serie A che si giocherà il 31 agosto alle ore 20.45. La vendita, come da tradizione, si articolerà in due fasi: una prima riservata ai possessori di fidelity card e una aperta a tutti. I prezzi varieranno a seconda del settore di riferimento, la vendita partirà alle 15.00 di martedì 20 agosto.

Questi tutti i prezzi:

Settore Intero Fidelity Intero Vendita Libera CURVE INFERIORI 14,00 € 20,00 € CURVE SUPERIORI 30,00 € 35,00 € DISTINTI INFERIORI 40,00 € 50,00 € DISTINTI SUPERIORI 45,00 € 55,00 € DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 50,00 € 60,00 € TRIBUNA NISIDA 65,00 € 75,00 € TRIBUNA POSILLIPO 80,00 € 95,00 € TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 95,00 € 110,00 €

La fase di vendita riservata ai possessori di fidelity si aprirà martedì alle ore 15.00 e terminerà alle ore 23.59 di domenica 25 agosto, salvo esaurimento posti. La fase di vendita libera, invece, avrà inizio lunedì 26 agosto alle ore 12.00.