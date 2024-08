Osimhen, si chiude un’altra strada per il futuro: l’annuncio del tecnico non lascia dubbi

Si cerca ancora di capire quale sarà il futuro di Victor Osimhen: l’attaccante nigeriano è fuori rosa per il Napoli, che nel frattempo sta per accogliere Romelu Lukaku.

Quale sarà il futuro di Victor Osimhen? L’attaccante è ancora a Napoli in attesa che il suo futuro diventi più chiaro, ma al momento non ci sono proposte concrete sulla scrivania del presidente Aurelio De Laurentiis. Ci sono pochi dubbi sul fatto che non ci sono tantissime chances di vedere versata l’importo della clausola rescissoria di oltre cento milioni di euro, prevista nel contratto firmato negli scorsi mesi dalle parti in causa. Da qui al termine del mercato, dunque, tutti i riflettori sono puntati sulla questione, pur consapevoli che manca sempre meno.

Frattanto, il club azzurro non ha atteso altro tempo e ha chiuso con il Chelsea per Romelu Lukaku, ancor prima di incassare i soldi dell’eventuale cessione dell’ex Lille, che intanto resta ancora fuori rosa. Inoltre, sembra chiudersi un’altra strada per Osimhen: il tecnico dell’Arsenal, Mikel Arteta, chiude la porta a un nuovo rinforzo in attacco, riponendo piena fiducia nei calciatori a sua disposizione. I Gunners sono stati al centro di diversi rumors in questi mesi legati al centravanti del Napoli.

Arsenal, Arteta “chiude la porta” a Osimhen: avete sentito?

In conferenza stampa, il tecnico Mikel Arteta parla del possibile rinforzo dell’Arsenal sul mercato per quanto riguarda l’attaccante. Le dichiarazioni, per certi versi, riguardano in maniera indiretta anche l’azzurro Victor Osimhen (accostato ai Gunners in questi mesi, ndr), il cui futuro è ancora avvolto da tanti dubbi.

Di seguito, le parole dell’allenatore del club di Premier League a tal riguardo:

“Nuovo attacco? Non è una domanda che noi ci poniamo perché abbiamo già dei grandi attaccanti. Abbiamo piena fiducia nei nostri giocatori. Vogliamo ancora migliorare, ma proveremo con giocatori che sono già con noi”.

Arteta, dunque, chiude la porta a un possibile nuovo acquisto in attacco, tirandosi fuori dalla corsa per Victor Osimhen. Si dovrà pensare ad altro, di conseguenza, per il futuro del nigeriano, con la speranza da parte del Napoli e del giocatore stesso. Qualche spiraglio tra Premier League (con il Chelsea in prima fila), Paris Saint Germain e Arabia Saudita ancora sembra esserci. Il tempo stringe, tranne nel caso della Saudi Pro League, il cui mercato continuerà ad andare avanti anche oltre la deadline fissata per i campionati in Europa.