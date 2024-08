Criscitiello critico sul Napoli e sul colpo Lukaku: l’analisi scatena il dibattito tra i tifosi – VIDEO

Michele Criscitiello, giornalista e CEO di Sportitalia, ha analizzato il colpo Romelu Lukaku, mettendo nel mirino le modalità e le cifre dell’affare tra Napoli e Chelsea.

Il Napoli, dopo una lunga rincorsa, è pronto ad abbracciare Romelu Lukaku: l’attaccante belga è stata la prima scelta, sin da subito, del tecnico Antonio Conte, che vuole far partire il nuovo ciclo del club del presidente Aurelio De Laurentiis sulle giocate e sul talento dell’attaccante ex Inter e Roma, tra le altre. L’affare, nella serata di venerdì 23 agosto, è entrato nelle battute finali, con il Napoli che ha presentato l’ultima offerta, quella decisiva, per strappare il calciatore alla corte del Chelsea, che ha battuto cassa a lungo. Un affare, quello in questione, da almeno trenta milioni di euro, più una percentuale sulla futura rivendita pari al 30%.

A dire la sua a tal riguardo è stato il giornalista, nonché CEO, di Sportitalia, Michele Criscitiello, che ha usato toni critici per quanto riguarda il colpo Lukaku (in attesa, nei prossimi giorni, delle firme sui contratti e sull’ufficialità di rito) e sulla gestione del club azzurro e del direttore dell’area sportiva Giovanni Manna della situazione. “Per Lukaku il prezzo giusto è 30 milioni di euro, più il 30% sulla futura vendita? E tra poco gli portiamo pure le pastarelle ed i babà? Così possiamo fare tutti i direttori sportivi”, ha commentato a tal riguardo il giornalista.

Ultime news SSC Napoli, il commento di Criscitiello sul colpo Lukaku

Nel corso dell’ultima puntata dello speciale sul Calciomercato in onda su Sportitalia, Michele Criscitiello ha analizzato in maniera critica la gestione del colpo Lukaku che, come accennato poc’anzi, è pronto a vestire la maglia del Napoli, in attesa che sia completato tutto l’iter per la convalida dell’affare.

In particolare, Criscitiello si è soffermato sulla valutazione di trenta milioni di euro, cifra servita al Napoli per convincere il Chelsea a mollare la presa per l’ex bomber, tra le altre, di Inter e Roma. Un commento che ha scatenato il dibattito tra i tifosi, che a breve però potranno contare su uno dei fedelissimi di Antonio Conte, che proprio dal mercato si aspettava segnali importanti per guardare con fiducia alla stagione appena cominciata.

