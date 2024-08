Cassano non ci sta e mette nel mirino l’azzurro: la critica al Napoli è pesantissima

Antonio Cassano non si è risparmiato nei confronti del Napoli e di uno dei suoi calciatori più importanti e che ha caratterizzato l’estate degli azzurri.

Il Napoli ha l’occasione e la voglia di rifarsi in vista della prossima partita contro il Bologna: è ancora negli occhi dei tifosi la pesante sconfitta subita dall’Hellas Verona nella prima giornata del campionato di Serie A. Il faro non può che essere Antonio Conte, che ci ha messo la faccia nell’immediato post partita del Bentegodi, ma che ha fin da subito tracciato la strada nella conferenza stampa di presentazione della prossima sfida contro gli uomini di Vincenzo Italiano.

L’allenatore leccese ha sottolineato la volontà di affidarsi al blocco storico della squadra, che comprende tanti calciatori che hanno una grossa esperienza sulle spalle all’ombra del Vesuvio. Non a caso, l’ex Commissario Tecnico della Nazionale ha voluto trattenere, anche con la forza, il capitano Giovanni Di Lorenzo, che in estate aveva palesato la sua voglia di andare via. Proprio a tal riguardo arriva il commento di Antonio Cassano, ai microfoni di Viva El Futbol, trasmissione di cui è protagonista insieme a Adani e Ventola.

L’ex calciatore Antonio Cassano ha detto la sua in merito al caso Giovanni Di Lorenzo, rientrato dopo diverse settimane in cui la voglia di partire da parte del capitano della SSC Napoli era nota a tutti.

Di seguito, quanto dichiarato da Fantantonio ai microfoni di Viva El Futbol:

“Di Lorenzo ha detto a tutti che voleva andar via, ed è il capitano. E si riparte proprio da Di Lorenzo? Poi ha detto che non voleva più andare via, probabilmente gli danno qualcosa in più e lui rimane. Dovevano dirgli: quella è la porta, vuoi andare? Vai. Se vuoi cambiare, cambia. Ovviamente l’allenatore ha detto che voleva che restasse, ma a che condizione? A Napoli se giochi due partite male ti massacrano, ti disintegrano. Se dici che vuoi andar via e poi fai un passo indietro, da capitano che esempio dai? Prendi Di Lorenzo, gli dai un calcio in c**o e lo mandi via. Altrimenti poi vengono fuori i casini”.