Napoli scatenato: non solo Lukaku, si sblocca un altro affare

Il Napoli è davvero scatenato in queste ultime ore di mercato: dopo Lukaku, è in arrivo un altro acquisto.

Il Napoli ha finalmente sbloccato il suo calciomercato, chiudendo per l’acquisto di Romelu Lukaku. Dopo giorni davvero complicati, con enormi difficoltà nel mercato in entrata e in uscita, il club azzurro ha così chiuso per il suo nuovo bomber, che occuperà il centro dell’attacco al posto di Victor Osimhen.

Non è però ancora finita qui visto che il Napoli ha tanti affari ancora da concludere. Si attende infatti di poter sbloccare anche altre situazioni in entrata utili a rinforzare ancora di più la rosa a disposizione di Antonio Conte. Le ultime novità riguardano l’affare Billy Gilmour. Per lui il Napoli aveva trovato l’accordo e aspettava soltanto il via libera definitivo da parte del Brighton per lui, che sarebbe arrivato una volta trovato il suo sostituto.

Gilmour al Napoli, si sblocca l’affare: i dettagli

Come confermano Fabrizio Romano e Gianluca Di Marzio, il Brighton avrebbe chiuso la trattativa per Matt O’Riley, il giocatore che sostituirebbe Gilmour nella sua rosa. Il giocatore del Celtic firmerà per i Seagulls per un totale di 25 milioni di euro più 5 di bonus.

Secondo Di Marzio, ora per permettere l’arrivo di Gilmour al Napoli mancherebbe solo l’ok del Napoli, che dovrà decidere se concludere o meno l’affare. Il club azzurro non ha ancora completamente liberato lo spazio per lui, avendo ancora nel reparto di centrocampo esuberi non ancora piazzati come Gaetano e Folorunsho. Si può però avere ottimismo sull’arrivo di questo via libera del club, dato che comunque una cessione fra i centrocampisti è già avvenuta, cioè quella di Cajuste all’Ipswich Town. Dovrebbe quindi arrivare, così, anche un rinforzo nel reparto di metà campo, che fin qui non ha visto un’alternativa all’altezza al duo composto da Lobotka e Anguissa.

Il mercato del Napoli potrebbe ancora regalare ulteriori colpi di scena. Oggi infatti sono circolate notizie in merito ad un possibile scambio con la Roma coinvolgenti Cyril Ngonge e Nicola Zalewski. La cessione di Oismhen potrebbe poi portare anche colpi di maggiore caratura, come ad esempio lo scozzese del Manchester United Scott Mctominay. Manna, così, sta riuscendo finalmente a sbloccare il mercato azzurro e sfrutterà al massimo l’ultima settimana di calciomercato per regalare quanti più rinforzi possibili per Antonio Conte. Ci saranno ulteriori aggiornamenti sulle prossime operazioni che avrà in programma per completare la rosa.