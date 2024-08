Juan Jesus, il Napoli apre un nuovo scenario per il futuro: spunta una clamorosa ipotesi!

Il Napoli continua ad essere molto attivo sul mercato. La società azzurra potrebbe effettuare ulteriori cambiamenti nelle ultime ore.

Sono ore caldissime in casa Napoli per il futuro del club. La stagione degli azzurri non è iniziata nel migliore dei modi, motivo per il quale la dirigenza è attualmente focalizzata sul mercato. L’avvento di Antonio Conte ha portato con sé della garanzie importanti, che però non son state confermate sul mercato. Adesso, la necessità primaria è quella di completare la rosa in modo tale da tornare ad essere competivi nel corso della stagione.

La sconfitta a Verona contro l’Hellas lascia scorie pericolose nell’ambiente azzurro, e la società lo sa. Infatti, il DS Manna starebbe lavorando in modo concreto sul mercato in entrata e in uscita. Infatti, Antonio Conte ha le idee molto chiare e diversi calciatori son stati “esclusi” dal progetto. Oltre a ciò, però, altri individui fanno parte del progetto ma non rientrano tra le scelte primarie del tecnico. Nelle ultime ore, sono emersi nuovi dettagli sul futuro di Juan Jesus in vista degli ultimi giorni di mercato.

Juan Jesus-Napoli, possibile cessione in extremis: le ultime

Il futuro di Juan Jesus continua ad essere in bilico. L’esordio del brasiliano nella prima giornata di Serie A ha lasciato molto a desiderare. Infatti, il centrale ha preso il posto dell’infortunato Buongiorno, ma non è stato impeccabile nel corso dei novanta minuti di gioco. Negli ultimi minuti, come riportato da Nicolò Schira, esperto di mercato, l’ex Roma potrebbe dire addio alla casacca azzurra nei prossimi giorni. Di seguito le parole dell’esperto.

“Il futuro di Juan Jesus al Napoli è in dubbio. Potrebbe andarsene”.

Tutto ciò, sottolinea ancora una volta la volontà di Antonio Conte di puntare solo ed esclusivamente su elementi validi. Juan Jesus, già nella scorsa stagione è stato a lungo oggetto di critiche a causa delle sue prestazioni. La nuova annata è iniziata allo stesso modo, con il brasiliano protagonista in negativo al Bentegodi.

Da qui, infatti, nasce la volontà del Napoli di “privarsi” del difensore brasiliano. Il mercato si concluderà il 30 agosto alle ore 24, motivo per il quale si tratterebbe di una cessione last minute. Al momento, nessuna operazione è stata avviata ma non sono da escludere possibili sorprese nel corso delle prossime ore. Naturalmente, sarà cruciale anche la volontà dell’ex Roma e Inter, il quale è molto legato all’intera piazza azzurra.