Ultim’ora Napoli, c’è l’ok definitivo del patron: si sblocca finalmente l’affare!

Il Napoli presto può mettere a segno ufficialmente un altro colpo in entrata nelle prossime ore: arriva l’ok definitivo dalla controparte per chiudere il colpo.

Il mercato del Napoli è sempre più nel vivo: David Neres (che segue Leonardo Spinazzola, Rafa Marin e Alessandro Buongiorno per quanto riguarda gli affari in questa estate) è solo il primo della raffica di colpi che, con ogni probabilità, il club azzurro metterà a segno nelle prossime ore. Il prossimo, stando a quanto si apprende proprio in questi istanti, potrebbe essere proprio Billy Gilmour, calciatore individuato da tempo dallo staff tecnico azzurro per rinforzare il centrocampo che, considerando le varie dinamiche ed esclusione legate al calciomercato, può contare unicamente su Stanislav Lobotka e Frank Zambo Anguissa.

In queste ore arriva l’ultim’ora di mercato che fa esultare il club azzurro: sembra finalmente essere arrivato l’ok definitivo da parte del presidente del Brighton per il via libera all’arrivo di Gilmour in maglia azzurra: i due club sono d’accordo sul trasferimento del calciatore, pronto a questo punto a sbarcare in Italia quanto prima per tutte le tappe di rito propedeutiche all’annuncio.

Notizie calcio Napoli, arriva l’ok dal Brighton per Gilmour: attesa per l’arrivo

Billy Gilmour è ormai a un passo dal Napoli: la novità arriva in questi minuti dal giornalista esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, svelando che il presidente del Brighton ha dato il suo ok per far partire il centrocampista alla volta della Serie A.

Di seguito, quanto riportato dal giornalista in questione sul suo profilo X ufficiale (ex Twitter, ndr):

“Il Napoli ha raggiunto un accordo verbale con il Brighton per Billy Gilmour! Mancano solo gli ultimi dettagli e poi sarà tutto fatto. Affare intorno ai 18 milioni di euro, bonus inclusi. Il Napoli ha iniziato a pianificare il viaggio di Billy e i relativi esami medici all’inizio della prossima settimana”.

Dopo David Neres, dunque, arriva il nuovo colpo per il club di Aurelio De Laurentiis, pronto ad accogliere molteplici colpi in questa ultima fase di mercato, fondamentale per capire a che punto sarà l’organico messo a disposizione di Antonio Conte, a cui è affidata la ricostruzione del progetto partenopeo, reduce da un decimo posto che fa male. Senza dimenticare, ovviamente, l’ultima batosta in casa dell’Hellas Verona nella giornata d’esordio in questa Serie A.

Questo il tweet pubblicato dal giornalista Fabrizio Romano in merito a Billy Gilmour – Napoli: