Napoli, altre cattive notizie per Conte: l’annuncio ufficiale

Dopo il brutto ko del suo Napoli contro il Verona, per Antonio Conte è arrivato in giornata un annuncio ufficiale che ha portato con sé delle brutte notizie.

Il Napoli di Antonio Conte ha iniziato come peggio non poteva il proprio campionato. Gli azzurri, infatti, sono stati travolti domenica scorsa dal Verona di Paolo Zanetti. Lo stesso tecnico pugliese ha ammesso di essersi vergognato per la prestazione fornita dai calciatori azzurri, innescando così tantissime polemiche.

Il team partenopeo, di fatto, si è liquefatto nel corso della ripresa visto che, al netto della traversa colpita da Frank Anguissa, non è mai riuscito ad essere pericoloso nel corso della seconda frazione di gara. Archiviata la sfida contro il Verona, il Napoli è atteso dal difficile match di domenica prossima contro il Bologna. Tuttavia, proprio per questa sfida contro la squadra rossoblù, per Antonio Conte bisogna registrare delle brutte notizie.

Napoli-Bologna, Italiano recupera Holm e Lucumi: i dettagli

Come comunicato dallo stesso Bologna, infatti, Vincenzo Italiano ha recuperato diversi uomini importanti per la sfida contro il Napoli: da Holm, passando per Lucumi, a Urbanski. Questi ultimi tre si sono allenati in giornata con il resto del gruppo e, quindi, sono arruolabili per la partita contro gli azzurri.

Al netto di questi tre rientri, oltre agli infortunati di lungo corso come i vari El Azzouzi e Ferguson, Vincenzo Italiano dovrà fare a meno di Nicolò Cambiaghi. Quest’ultimo, infatti, ha riportato una distorsione al ginocchio sinistro nel corso del match contro l’Udinese. Per l’ex Empoli si teme una lesione ai legamenti.