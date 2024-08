Dal Bologna arriva la sfida al Napoli: le parole non lasciano dubbi

Dal Bologna arrivano parole di sfida nei confronti del Napoli: nessun dubbio sulla partita di domenica al Maradona.

Si giocherà nella serata di domenica allo Stadio Diego Armando Maradona la gara fra Napoli e Bologna, valida per la seconda giornata di questa nuova Serie A. Si tratta della seconda uscita stagionale degli azzurri in casa, dopo lo 0-0 con conseguente vittoria ai rigori in Coppa Italia contro il Modena. La squadra di Conte ha il dovere di rialzarsi dopo la pesantissima sconfitta subita per 3-0 in casa del Verona, dando un segnale diverso rispetto alla scorsa, deludente stagione.

L’avversario non sarà per nulla facile. Il Bologna è reduce da un campionato da sogno, chiuso al quinto posto con la qualificazione in Champions League. Adesso, si appresta ad un campionato dove sarà difficilissimo confermarsi e con un nuovo allenatore, Vicenzo Italiano.

Napoli-Bologna, Ravaglia non ha dubbi: le sue parola

Ha parlato di questa gara il portiere felsineo Federico Ravaglia ai microfoni di Sky Sport. Il giocatore ha ricordato anche la gara di qualche mese fa in casa del Napoli, dove la squadra allora allenata da Thiago Motta prevalse per 2-0. Grazie a questo successo, il club emiliano ottenne la certezza matematica della qualificazione in Champions. Ravaglia ha ricordato la gara così: ““Una giornata fantastica, sapevamo che con quella partita avremmo avuto la conferma della Champions. Le cose sono andate come meglio non potevano”.

Nessun dubbio poi sulla partita di domenica sera: “Una partita aperta, loro non sono partiti bene. Faremo di tutto per andare a Napoli e ottenere la vittoria“. Insomma, gli azzurri si ritroveranno dinanzi a loro una squadra davvero carica. I ragazzi di Italiano hanno pareggiato per 1-1 contro l’Udinese nella prima gara del loro campionato e proveranno ad ottenere la vittoria del loro campionato in un contesto suggestivo come quello dello Stadio Maradona.