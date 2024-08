Notizie calcio Napoli, nuovo nome per il calciomercato azzurro: gioca nella big spagnola

Nel pomeriggio spunta una nuova idea di calciomercato per il Napoli, fortemente attivo in queste ore per regalare ad Antonio Conte una rosa all’altezza delle aspettative.

Non sono affatto giorni e ore banali per il Napoli sul calciomercato: in queste ore, Giovanni Manna – così come riportato da molteplici fonti – è a Londra per cercare di portarsi avanti su più fronti, in primis su quello legato a Gilmour, obiettivo numero uno del centrocampo insieme a McTominay. Ma non solo: le attenzioni dei tifosi sono volte anche a Romelu Lukaku, la cui entrata è vincolata alla questione Victor Osimhen, ma non è escluso che il club azzurro possa farsi avanti per regalarlo quanto prima all’ex Commissario Tecnico della Nazionale, ancor prima di sapere quali saranno le sorti del nigeriano ex Lille.

Di pari passo, inoltre, potrebbero spuntare anche altre idee per puntellare ulteriormente la rosa del club partenopeo. Non a casa, dalla Spagna viene fatto il nome di Thierry Rendall Correia, esterno di proprietà del Valencia e che, a questo punto, è da monitorare anche per quanto concerne le dinamiche di calciomercato in casa azzurra.

Calciomercato Napoli, spunta l’idea Thierry Rendall Correia

Secondo quanto rivelato dal giornalista esperto di calciomercato Matteo Moretto, il Napoli ha chiesto informazioni per l’esterno di proprietà del Valencia, Thierry Rendall Correia.

Per il momento, il club di Aurelio De Laurentiis si è limitato a un semplice sondaggio, ma il calciatore è al momento tra cinque profili favoriti per la fascia destra, che potrebbe essere rinforzata in questi ultimi giorni di mercato.

L’affare, così come rivelato da Relevo, è complicato, anche perché il giocatore – il cui agente è il potente Jorge Mendes – sembra soddisfatto della sua esperienza in terra spagnola.

Chi è Thierry Rendall Correia, il nuovo nome accostato al Napoli

Thierry Rendall Correia è solo l’ultimo dei tanti nomi accostati al Napoli per quanto concerne le corsie esterne. Il terzino portoghese, classe 1999, è di proprietà del Valencia ed è un calciatore capace di giocare su entrambe le fasce, anche se ha una predilezione particolare per la destra.

Il calciatore è gestito dall’agente Jorge Mendes, tra i più influenti del mondo e che cura gli interessi, tra gli altri, anche di Cristiano Ronaldo. Il contratto attualmente in essere con il Valencia è valido fino al 30 giugno 2026, fattore che potrebbe complicare e non di poco l’eventuale assalto del club partepeo, evidentemente alla ricerca di un nuovo rinforzo per l’out di destra.