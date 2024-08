Dal Brasile – Napoli, offerta ufficiale per Mario Rui: i dettagli

E’ arrivata una proposta per Mario Rui, che il Napoli non ha ancora accettato: manca l’ultimo ok del club partenopeo

Il Napoli ha ancora diversi giocatori fuori rosa dopo il reintegro di Gianluca Gaetano voluto da Antonio Conte. C’è Michael Folorunsho, che interessa a Fiorentina e soprattutto Lazio, ma anche Mario Rui oltre, ovviamente, a Victor Osimhen. Per il terzino portoghese si lavora per trovare una soluzione, per Conte non è adatto a giocare nel suo 3-4-2-1, nonostante Spinazzola non abbia brillato contro Modena e Verona.

Nelle ultime settimane per Mario Rui si prospettava l’idea di tornare in Portogallo, dopo tanti anni che ha passato in Italia. Pare sia arrivata anche un’offerta dal Valladolid, che il terzino portoghese avrebbe rifiutato. E poi c’è l’opzione Brasile, con il San Paolo decisamente interessato al giocatore.

Il San Paolo è alla ricerca di un terzino sinistro e ha messo nel mirino Mario Rui per sostituire Welington, che sembra destinato ad andar via direzione Southampton, anche se non è ancora chiaro se in questa sessione di mercato o a gennaio. Il giocatore, tra l’altro, era finito nel mirino del Torino qualche settimana. Tornando a Mario Rui, dal Brasile riferiscono di un’offerta ufficiale arrivata al Napoli.

Napoli, proposta di 200 mila euro per liberare Mario Rui

Secondo quanto riferito da ‘Bolavip.com’, portale brasiliano, il San Paolo si trova attualmente in Italia per chiudere l’acquisto di Mario Rui ed è stata presentata al Napoli un’offerta ufficiale da 200 mila euro per liberare il giocatore. La proposta del club brasiliano sarebbe di un contratto fino al dicembre 2026. Il Tricolor Paulista attende la risposta dei partenopei che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Mario Rui, secondo i media brasiliani, avrebbe già accettato la proposta del San Paolo e l’idea è quella di chiudere la trattativa entro la fine della settimana. Anche perché l’infortunio di Patryck e l’addio certo di Welington, c’è una fascia sinistra completamente da rifondare nel breve-medio periodo.

Resta da capire cosa succederà negli ultimi giorni di mercato con Mario Rui. Non è ancora chiaro se ci sarà la possibilità di un reintegro in rosa qualora non dovesse andar via, per adesso non ci sono segnali. Ma all’improvviso può arrivare la decisione di Conte proprio come è stato con Gaetano. Il terzino portoghese, che ha ancora due anni di contratto, potrebbe dare una mano al Napoli sull’out sinistro che negli ultimi due match ha sofferto un po’.