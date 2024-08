Osimhen, questa non ci voleva: doccia gelata per Conte

Doccia gelata per il Napoli che riguarda Victor Osimhen e il suo futuro: le ultime notizie non fanno piacere ad Antonio Conte

La mancata cessione di Victor Osimhen sta bloccando quasi in toto il calciomercato del Napoli. L’obiettivo numero uno per l’attacco di Antonio Conte è Romelu Lukaku e si fa fatica anche a trovare l’accordo con il Chelsea. Il centravanti nigeriano ha una clausola da 130 milioni di euro e percepisce 10 milioni l’anno. Al Napoli non è arrivata alcune offerta, anche se si è già convinto di cederlo a una cifra inferiore di quella prevista.

Per il Chelsea esiste l’opzione Osimhen, anche se ci sono tanti calciatori in rosa e si sta cercando di abbassare il monte ingaggi. Discorso diverso per il Paris Saint-Germain, che non solo non ha ceduto Kolo Muani, ma ha deciso anche di non acquistare alcun centravanti dopo l’infortunio alla caviglia di Gonçalo Ramos.

Una situazione di stallo che inevitabilmente danneggia il mercato del Napoli, che con i soldi di Osimhen avrebbe anche preso un centrocampista di un certo livello. Le ultime novità, inoltre, sono una vera e propria mazzata per il centravanti nigeriano e per lo stesso Napoli, che desidera al più presto liberarsi del giocatore.

Napoli, Osimhen non è un obiettivo del PSG

A dare la notizia su ‘X’ è Kaveh Solhekol, giornalista di Sky Sports UK, che ha parlato dell’interesse del PSG per Osimhen: “Il prezzo richiesto dal Napoli ha portato il PSG a virare su altri profili. L’infortunio alla caviglia di Gonçalo Ramos ha portato alla notizia che il Paris prenderà un altro attaccante questa estate, ma non si ritiene che Osimhen sia un obiettivo di Luis Enrique“.

Prosegue Solhekol: “Ramos dovrebbe essere out solo pochi mesi. Come sempre non si sa mai cosa succede negli ultimi giorni di una finestra di mercato, ma al momento sembra esserci poca prospettiva per Osimhen a Parigi“. Una situazione che inevitabilmente fa male al Napoli, che dovrà trovare altre soluzioni da qui a dieci giorni.

Il Chelsea, come detto, è una possibilità. Ma va convinto il giocatore e soprattutto non è ancora arrivata un’offerta ufficiale. Non è escluso che possa arrivare negli ultimissimi giorni e potrebbe essere così bassa che il Napoli si ritroverebbe beffato. La mancanza di lungimiranza in questa situazione può fare molto male alle casse del club partenopeo, più di quanto stia facendo adesso.