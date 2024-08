Osimhen-PSG, colpo di scena: lo scenario che nessuno si aspettava

Nuovo scenario per quanto riguarda Victor Osimhen e il Paris Saint-Germain: nessuno se lo sarebbe mai aspettato, tutti i dettagli

Il desiderio di Victor Osimhen è quello di vestire la maglia del Paris Saint-Germain. Tutti si aspettavano un colpo a effetto dopo l’addio a parametro zero di Kylian Mbappé, ma le cose non sono andate esattamente così. Il club parigino ha preferito dirottare le proprie risorse sul centrocampo, puntando su Gonçalo Ramos in attacco dopo la mancata cessione di Randal Kolo Muani.

E anche dopo l’infortunio di Ramos in campionato, il PSG non ha fatto una piega. Luis Enrique ha dato più fiducia a Kolo Muani e nelle ultime ore è venuta fuori un’altra soluzione, interna, che vedrebbe i parigini mollare del tutto Osimhen.

Asensio prima punta: così cambia il mercato del PSG

Secondo quanto riferito da L’Equipe, il PSG non ha intenzione di tornare sul mercato dopo l’infortunio di Gonçalo Ramos. Luis Enrique preferirebbe adattare Marco Asensio come prima punta nei tre mesi in cui mancherà l’attaccante portoghese. Senza la cessione di Kolo Muani, dunque, a questo punto il Paris si tirerebbe definitivamente fuori dalla corsa per Osimhen.

Uno scenario drammatico per il Napoli, che a questo punto si ritroverebbe soltanto con il Chelsea che potrebbe tirare sul prezzo. Non resta che attendere, intanto non è stato trovato l’accordo con i Blues per Lukaku e domani è previso il primo allenamento di David Neres.