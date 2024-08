Napoli, colpo di scena: un ex ritorna in Serie A

Un ex del Napoli può tornare in Serie A: colpo di scena di questi ultimi giorni di mercato, può arrivare la sorpresa

Il Napoli domani accoglierà per la prima volta David Neres che svolgerà l’allenamento con il gruppo. C’è attesa di capire quando arriverà il comunicato ufficiale del club partenopeo, che vedrà l’esterno offensivo brasiliano arrivare dal Benfica per 25 milioni di euro più 3 di bonus. Un investimento molto interessante, considerando che Antonio Conte in quella posizione ha già Matteo Politano.

Ma il suo Napoli dovrà avere tante soluzioni e si lavora anche per gli arrivi di Romelu Lukaku, Scott McTominay e Billy Gilmour. A centrocampo, inoltre, Gianluca Gaetano è stato reintegrato nella rosa dopo che si è allenato a parte per diverso tempo. E proprio a centrocampo il club partenopeo diversi anni fa ha salutato un giocatore che ha fatto molto discutere tifosi e addetti ai lavori per il suo rendimento.

Si tratta di Tiémoué Bakayoko, che era arrivato nell’estate 2020 dal Chelsea in prestito con diritto di riscatto. Era il Napoli di Gennaro Gattuso, che aveva appena preso Victor Osimhen e che si apprestava a iniziare una stagione difficile, terminata con il quinto posto finale dopo l’1-1 contro il Verona. In quella stagione, il centrocampista francese non fece benissimo.

Napoli, ritorno in Serie A per Bakayoko

Bakayoko in quella stagione giocò per larghissimi tratti titolare, collezionò 44 presenze in tutte le competizioni segnando anche 2 gol. Le sue prestazioni, però, non convinsero il Napoli a trattare con il Chelsea per il riscatto e quindi fece ritorno a Londra. E’ successivamente tornato al Milan, dove ha giocato poche partite in due anni prima di andare in Francia, al Lorient.

Oggi, Bakayoko è rimasto senza squadra e secondo quanto riferito da Nicolò Schira, potrebbe tornare in Serie A. Infatti, l’Empoli ha mostrato un interesse per il suo arrivo. Pare non sia ancora arrivata alcun offerta ufficiale, ma il giocatore sarebbe felice di tornare in Italia dopo aver vestito la maglia del Milan e del Napoli.

Il Napoli farà visita l’Empoli al Castellani il prossimo 20 ottobre e chissà che Bakayoko non possa vestire la maglia azzurra del club toscano. Una situazione che andrà monitorata, l’Empoli cerca un centrocampista da consegnare il prima possibile a D’Aversa, possibilmente prima della sfida con la Roma in programma domenica alle 20:45. Il mercato continua, un ex Napoli può tornare in Serie A.