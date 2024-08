Mercato Napoli, arriva l’annuncio sulla trattativa: “È molto vicino alla cessione”

Arriva l’annuncio dall’agente di un giocatore: il Napoli è molto vicino a chiudere un’altra operazione nel suo calciomercato.

Il Napoli continua nella sua corsa contro il tempo in questi ultimi giorni di mercato, che lo vedranno impegnato nel chiudere davvero tante operazioni in entrata e in uscita. La società azzurra deve ancora regalare tanti acquisti ad Antonio Conte, con una rosa che si è presentata ai nastri di partenza della Serie A ancora totalmente incompleta.

La causa di questo ritardo si trova nelle difficoltà avuto nel cedere i calciatori fuori dal progetto. Tanti di questi sono infatti ancora in rosa, nonostante le mancate convocazioni di Conte per i primi impegni ufficiali. Non resta che aspettare la definizione di queste per poter vedere nuovi acquisti in entrata.

Napoli, Zerbin vicino alla cessione: l’annuncio

Non era ancora ben chiaro, invece, il futuro di Alessio Zerbin. L’esterno era in panchina contro il Modena, ma non contro il Verona. Conte gli ha dato grande fiducia nelle prime amichevoli stagionali, ma per lui la svolta sul futuro sembra condurre ad un’altra strada. Lo ha affermato il suo entourage ai microfoni di Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

Furio Valcareggi ha infatti annunciato che il giocatore è molto vicino al ritorno al Monza. Nel club brianzolo, infatti, Zerbin ha giocato negli ultimi 6 mesi della stagione, accumulando 13 presenze con nessun gol alla corte di Raffaele Palladino. Adesso, il ritorno nella squadra lombarda allenata da Alessandro Nesta.

Lascia così il club Zerbin dopo due stagioni piuttosto particolari per lui. L’esterno era infatti presente nella rosa che si laureò campione d’Italia con Luciano Spalletti, ma con un ruolo estremamente marginale nella conquista del tiolo: per lui, solo 2 presenze da titolare in questa annata. Anche la scorsa stagione si stava avviando in un modo simile, ma ha visto una serata di assoluta gloria per lui: nella semifinale della Supercoppa Italiana, Zerbin è stato autore di una doppietta contro la Fiorentina. Il primo gol è avvenuto con un colpo di testa in tuffo che lo ha visto scontrarsi contro il palo, spaventando per qualche minuto tutti gli spettatori della gara. Pochi secondi dopo essere rientrato in campo, poi, il giocatore ha trovato una splendida doppietta con un bellissimo tiro ad incrociare. Per lui, questa è rimasta l’unica soddisfazione dei suoi anni in azzurro, visto l’addio in prestito avvenuto poco dopo questa partita direzione Monza. Adesso, è pronto il ritorno lì.