Ultim’ora Napoli, visite mediche per David Neres

David Neres è arrivato a Villa Stuart per le visite mediche, sarà il prossimo acquisto del Napoli in questa sessione di mercato

Il giorno dopo la pesante sconfitta contro il Verona, il Napoli ha chiuso per il quarto acquisto della sua sessione di mercato. Sono arrivati Leonardo Spinazzola, Rafa Marin e Alessandro Buongiorno poco prima dell’inizio del ritiro di Dimaro. Poi oltre un mese di stallo per le mancate cessioni che hanno inevitabilmente rallentato le cose.

Adesso il Napoli in questi ultimi dieci giorni di mercato si concentra per concludere le trattative avviate e consegnare ad Antonio Conte una squadra completa. Il quarto acquisto, dunque, sarà David Neres, che arriva dal Benfica a titolo definitivo.

David Neres a Villa Stuart per le visite mediche

E’ arrivato questa mattina a Villa Stuart David Neres per le visite mediche con il Napoli. L’esterno offensivo ormai ex Benfica successivamente porrà la sua firma sul contratto. Il club partenopeo pagherà al club portoghese 25 milioni di euro più 3 di bonus.

Una cifra importante, considerando che non sono arrivati soldi dalle cessioni, almeno fino a questo momento. La partita contro il Verona, però, ha dato prova che il Napoli ha ancora tanto da fare sul mercato e debba intervenire in più reparti. Soprattutto a centrocampo e in attacco.