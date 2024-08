“Purtroppo non mi risulta”, il tweet di Chiariello sul mercato del Napoli spaventa i tifosi

Umberto Chiariello ha dato una notizia di mercato in un tweet che potrebbe essere un grave pericolo per il mercato del Napoli.

Il mercato del Napoli fa fatica a sbloccarsi definitivamente, in una situazione in cui sono necessari ancora diversi acquisti per completare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Il club azzurro rimane infatti ancora prigioniero della situazione riguardante Victor Osimhen, il cui addio fa fatica a sbloccarsi nonostante il rinnovo con clausola rescissoria da 130 milioni degli scorsi mesi. Chelsea e Paris Saint Germain non sembrano disposti a spendere una cifra simile per il calciatore nigeriano, allo stesso tempo, il club azzurro continua a trattarlo come un giocatore fuori dal progetto.

Nel frattempo, il Napoli sta così pensando di muoversi in via indipendente, come dimostra il colpo Neres, che ha effettuato oggi le visite mediche. Gli ultimi rumors di mercato vedono anche un possibile assalto anticipato anche per Romelu Lukaku.

Chiariello spaventa i tifosi: “Dipende da Osimhen”

Smentisce invece questa possibilità Umberto Chiariello in un suo post su X, in cui ha affermato di vederla diversamente rispetto a quanto detto dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, per cui, invece, Lukaku sarebbe stato sempre più vicino al Napoli.

Questo il suo commento:

Purtroppo non mi risulta, nonostante Fabrizio Rimano sia sempre molto attendibile. Ma le cose non stanno così. Allo stato attuale non arriva NESSUNO questa settimana tra Lukaku, Gilmour (trattativa tutt’altro che vicina alla conclusione) e McTominay, che confermo si può prendere ma servono i soldi di Osimhen. Mercato che purtroppo resta bloccato almeno per questa settimana ancora, al netto dell’arrivo di Neres, o di sorprese (che sono sempre all’ordine del giorno).

Insomma, a detta del giornalista di Radio CRC, il Napoli non potrebbe chiudere praticamente dei colpi che si era appuntato (eccetto Neres) prima che venga chiusa definitivamente la cessione di Osimhen. Si tratterebbe di uno scenario davvero da incubo, in cui il Napoli si troverebbe totalmente in ostaggio di questa situazione. Manna dovrà davvero fare gli straordinari per riuscire a sciogliere questo nodo. Il tempo stringe e sarà necessario quanto prima trovare la soluzione giusta per permettere l’addio di Osimhen e poter, così, affondare per gli altri obiettivi in entrata.