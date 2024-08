Mercato Napoli, strada spianata per il grande colpo: arriva la svolta

Svolta nel mercato del Napoli: adesso la strada è spianata per arrivare ad un grandissimo rinforzo, Conte gongola.

C’è tanto ancora da fare nel calciomercato del Napoli e la rovinosa sconfitta per 3-0 contro il Verona è stato un chiaro segnale di questa situazione negativa. Adesso, il club azzurro dovrà alla svelta intervenire sul mercato per rimediare alle tante mancanze che presenta la rosa azzurra e provare così ad accontentare Antonio Conte, il quale si è già detto non soddisfatto di questo eccessivo ritardo nella costruzione della squadra.

Può avere un ruolo decisivo nelle prossime mosse la cessione di Victor Osimhen, per cui però manca ancora un club pronto ad avvicinarsi ali 130 milioni della sua clausola rescissoria. Chelsea e Paris Saint Germain per il momento desistono, ma lo sbloccarsi di un simile affare permetterebbe al club azzurro di avere i fondi necessari ad un grande colpo.

Mctominay-Napoli, arriva la svolta: cosa sta succedendo

Uno dei possibili grandi colpi è Scott Mctominay. Proprio in queste ore è arrivata una svolta importante riguardante lui: secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, si sarebbe tirato fuori dalla corsa al suo acqusito il Fulham. Il club londinese ha infatti trovato l’accordo per un altro centrocampista, cioè Sander Berge per 20 milioni di sterline più 5 di bonus. Questa operazione esclude definitivamente l’assalto per lo scozzese, che era invece un obiettivo.

Il Napoli avrebbe così davvero la strada spianata per Mctominay, giocatore che sarebbe davvero in grado di aggiungere tanta qualità al centrocampo di Conte. Il giocatore avrebbe infatti già dato la sua disponibilità a vestire la maglia azzurra, ma attende ancora per un’offerta vera e propria. Rimane infatti difficile un possibile assalto senza i fondi derivanti dalla cessione di Victor Osimhen, dato che il Manchester United valuta il centrocampista almeno 30 milioni di euro.

Almeno, il Napoli ha dalla sua la certezza di non avere grosse concorrenti all’orizzonte dopo che anche il Fulham si è tirato fuori dall’affare. Il club azzurro potrà così farsi avanti appena avrà i fondi necessari per chiudere l’affare, forte anche del gradimento del calciatore. Saranno necessari però tanti movimenti di mercato per permettere questo colpo, comprese le cessioni di Gianluca Gaetano e Michael Folorunsho. Insomma, resta un acquisto difficile, ma si tratterebbe davvero di un colpo in grado di dare una caratura nettamente superiore al reparto di centrocampo, un profilo di indubbio valore che si aggiungerebbe ad un altro scozzese pronto a firmare in azzurro come Billy Gilmour.