Mercato Napoli, indizio e apertura netta alla cessione: il bomber è ai saluti

Il giocatore non è più nei piani del club. Anche il Napoli osserva la situazione e il possibile colpo in extremis.

Mancano dieci giorni o poco più alla fine del calciomercato e la priorità in casa Napoli resta l’attaccante. Nelle prime due gare della stagione gli azzurri hanno fatto 0 gol e hanno evidenziato un problema importante in attacco. Servono rinforzi il prima possibile e la società sta lavorando per accontentare Conte in tutto e per tutto.

In queste ore ha effettuato le visite mediche il brasiliano David Neres, rinforzo importante e affare che gli azzurri hanno chiuso con il Benfica a 30 milioni di euro. Un colpo importante ma il mercato del Napoli si basa soprattutto sulla questione centravanti e il Napoli ha le idee chiare. Lukaku è la prima scelta del tecnico e il giocatore vorrebbe arrivare a Napoli, i contatti proseguono ma l’affare con il Napoli non è semplice.

Il club azzurro cambierebbe totalmente politica con Lukaku, un giocatore ultratrentenne e con un ingaggio piuttosto pesante, tutto per accontentare in toto Conte. Negli ultimi giorni si è fatto anche un altro nome per l’attacco, un giocatore più in linea con il profilo partenopeo e stiamo parlando del giovane attaccante dell’Atletico Madrid Omorodion, uno dei profili più interessanti del calcio internazionale e un calciatore giovanissimo.

Mercato Napoli, Omorodion non convocato: e ora che succede?

Questa sera l’Atletico Madrid debutterà in campionato e quest’anno la squadra iberica partirà con grandi ambizioni. Il club biancorosso ha pubblicato i convocati per la sfida di stasera e Omorodion non è stato convocato, un chiaro indizio di mercato e la conferma che il giocatore non è parte dei piani del club.

Il Napoli ha chiesto informazioni negli ultimi giorni e l’attaccante potrebbe essere una possibilità nel caso salti l’affare Lukaku con Osimhen e Lukaku che sono in questo momento in fase di stallo. Omorodion è stato ad un passo dal Chelsea in queste settimane, il giocatore aveva anche svolto le visite mediche ma ci sono stati problemi e la trattativa è saltata.

Il giocatore resta un nome papabile in casa Napoli, Lukaku è la priorità ma c’è anche qualche alternative e tra queste il giovane classe 2004. Il mercato del Napoli prosegue e l’obiettivo numero uno è avere un attaccante di peso per accontentare in toto le richieste di Antonio Conte.