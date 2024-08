Mercato Napoli, affare verso la chiusura: l’annuncio rasserena Conte

In casa Napoli c’è grande amarezza dopo il brutto esordio in campionato al Bentegodi di Verona. Il club è pronto a reagire sul mercato.

Brutta sconfitta all’esordio per il Napoli di Antonio Conte in Serie A. Tutti immaginavano una sfida complicata ma nessuno poteva pensare ad un 3 a 0 per l’Hellas Verona al Bentegodi, nel primo turno di serie A. Tutte le big hanno faticato ma agli azzurri è andata peggio con la formazione del tecnico pugliese uscita distrutta dall’esordio in campionato.

A fine gara Conte ha evidenziato tutta la sua amarezza e ha specificato chiaramente che cosi non va. Per questo il Napoli è pronto a rimediare sul mercato e chiudere una serie di colpi. Dopo i vari interventi in difesa la società vuole regalare al tecnico rinforzi a centrocampo e in attacco, e l’obiettivo è accontentare l’allenatore in tutto e per tutto. In questi minuti ha finito le visite mediche Neres, acquisto che regala un colpo importante in attacco e non è l’unico.

Come riporta il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio è sempre più vicina alla chiusura la trattativa che dovrebbe portare Billy Gilmour in azzurro. Dopo qualche resistenza del Brighton le parti sarebbero vicinissime ad un accordo e Gilmour arriverebbe come rinforzo importante e alternativa di lusso ad Anguissa e Lobotka.

Napoli, il Brighton lavora al sostituto di Gilmour

Gilmour a Napoli, la trattativa è vicina alla chiusura per circa 15 milioni di euro e il Napoli è pronto ad accontentare il club inglese, bonus compresi. Il club inglese sta lavorando – neanche troppo sotto traccia – al sostituto e pensa a O’Riley del Celtic. Il calciatore piace anche all’Atalanta ma la Premier ha un fascino diverso e O’Riley potrebbe cosi andare in Premier League.

Un curioso intreccio che non riguarda però il Napoli, ormai pronto a chiudere per Gilmour. Trattativa in dirittura d’arrivo e società che anticipa i rinforzi nonostante la fase di stallo nelle cessioni. Dopo l’addio di Cajuste, finito all’Ipswich in prestito (obbligo a determinate condizioni), si lavora alle uscite di Folorunsho e Gaetano e magari dopo Gilmour potrebbe arrivare un altro colpo in questa fase di calciomercato.

La società azzurra monitora sempre la situazione di McTominay, centrocampista – anch’egli scozzese come Gilmour – in scadenza di contratto nel 2025. Occhio a lui che piace anche in Premier League e almeno un paio di colpi hanno chiesto informazioni. Lo United reputa il giocatore incedibile e valuta la cessione solo per 30 milioni di euro.