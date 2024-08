Calciomercato Napoli, Lukaku è più vicino: “Siamo alla fase cruciale”

Romelu Lukaku è più vicino al Napoli, la trattativa con il Chelsea sta entrando nel vivo: tutti i dettagli dell’operazione

Il Napoli ha perso senza troppe storie contro l’Hellas Verona dopo un primo tempo giocato discretamente bene. Il gol di Livramento ha praticamente distrutto i sogni di gloria dei partenopei, che si sono dimostrati incapaci di reagire davanti alle difficoltà. E dopo è arrivata la doppietta di Mosquera. Non è soltanto una questione di giocatori da acquistare o da cedere, quel che manca alla squadra di Antonio Conte è lo spirito.

Sorprendente, considerando che le squadre del tecnico salentino si sono sempre contraddistinte per la grande carica in partita anche nei momenti di difficoltà. Quel che è chiaro, è che per emergere dai momenti bui della partita serva altro, ciò che al momento il Napoli non ha. Ma non si allena in un giorno e non si acquista dal mercato, dunque sarà questa la sfida più importante per Conte.

C’è tanta attesa di capire come finirà la storia relativa a Romelu Lukaku, finito nel mirino del Napoli già da diverso tempo. Il club potrebbe anticipare il suo arrivo rispetto alla cessione di Victor Osimhen, ancora fuori squadra in attesa di offerte.

Napoli, Lukaku è sempre più vicino: la situazione

Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha rilasciato alcuni aggiornamenti riguardo la situazione di Romelu Lukaku: “Lukaku e il Napoli sono sempre più vicini. Siamo nella fase cruciale, la trattativa sta entrando nel vivo. La decisione del Chelsea è chiara: Lukaku e Osimhen sono argomenti separati. Concentrazione totale sulla vendita di Lukaku, poi eventualmente storia di Osimhen negli ultimi giorni“.

Possibile, dunque, che Lukaku possa arrivare al Napoli già in questa settimana. Mentre Osimhen è sempre in attesa che arrivi un’offerta al Napoli. Diventata una vera e propria telenovela, il centravanti nigeriano potrebbe anche andar via negli ultimi giorni di mercato. Il Chelsea non ritiene il tutto legato alla trattativa per Lukaku.

Per il Napoli, prendere Lukaku al posto di Osimhen rappresenta un rischio forte. Ma il tempo stringe, mancano i giocatori e i partenopei domenica sfideranno il Bologna allo stadio Maradona. Quel che è chiaro è che Lukaku non rappresenta la soluzione a tutti i mali del Napoli, ma è una richiesta espressa di Conte che vuole un nuovo centravanti dopo aver provato in quella posizione Raspadori, Simeone e Cheddira.