Infortunio Kvaratskhelia in Verona Napoli: cosa è successo e quando recupererà

A pochi minuti dal termine del primo tempo di Verona-Napoli, Conte è stato costretto a sostituire Kvaratskhelia.

Dopo aver vinto ai calci di rigore il primo turno di Coppa Italia contro il Modena, il Napoli di Antonio Conte sta giocando in questi minuti la sua prima gara del campionato di Serie A 2024/25.

Gli azzurri, infatti, stanno giocando allo Stadio Bentegodi contro il nuovo Verona di Paolo Zanetti. Il primo tempo, nonostante qualche buona opportunità del Napoli, è terminato con il risultato di 0-0- Tuttavia, a far rumore è stata soprattutto la sostituzione di Khvicha Kvaratskhelia a pochi minuti dalla conclusione della prima frazione di gara.

Kvaratskhelia uscito anzitempo per un giramento di testa: le ultime

Il georgiano, dopo aver sfiorato il gol del vantaggio, si è accasciato a terra per un forte giramento di testa. Kvaratskhelia, di fatto, non si è ripreso dallo scontro di qualche minuto prima con Frese.

Al posto dell’ex Dinamo Batumi, dunque, Antonio Conte ha schierato subito Giacomo Raspadori. Nei prossimi minuti, di fatto, ci saranno sicuramente degli aggiornamenti sulle condizioni di Kvaratskhelia. Secondo ‘Sky Sport’, per il georgiano non ci sarebbe nulla di grave, solo un affaticamento muscolare (come confermato dallo stesso club partenopeo).