Futuro Osimhen, possibile svolta sul futuro: l’affare pronto ad entrare nel vivo

Il futuro del giocatore nigeriano è in bilico e rischia di esserlo fino agli ultimi giorni di questa sessione di calciomercato.

La telenovela dell’estate in casa Napoli riguarda il futuro dell’attaccante nigeriano Victor Osimhen, Il calciatore è in uscita, il Napoli attende offerte a tre cifre per poterlo piazzare sul mercato e le trattative ipotetiche per il suo addio sono all’ordine del giorno. Victor è stato accostato a diversi club negli ultimi mesi e in generale nelle ultime settimane.

Dall’Arsenal al Chelsea fino al Psg, sono 3-4 le squadre che possono permettersi un giocatore e soprattutto un acquisto a queste cifre e sono giorni che arrivano sempre novità sulla trattativa. Osimhen non verrà convocato per la trasferta odierna a Verona, l’ennesimo indizio di un giocatore ormai fuori dai piani della società e che il club necessita di piazzare sul mercato.

Nella prima giornata di campionato in casa Psg il portoghese Goncalo Ramos ha subito un grave infortunio e resterà fermo per oltre tre mesi. Una tegola piuttosto pesante e la società francese resterà con il solo Kolo Muani per praticamente tutto il resto del 2024. Questo potrebbe nuovamente riaprire le trattative per Osimhen e infatti cosi parla il Corriere dello Sport con i francesi che potrebbero tornare in pole per acquistare l’ex attaccante del Lille.

Mercato Napoli, ritorno di fiamma per Osimhen

Per mesi il Psg è stato accostato ad Osimhen e secondo alcuni il giocatore avrebbe la società di Al Khelaifi come meta preferita. Da contro il fatto che il Psg non ha alcuna intenzione di spendere i 100 milioni e oltre richiesti dal Napoli, le parti restano al momento molto distanti. Il prezzo di Osimhen è al momento la questione principale riguardo il futuro del giocatore e per questo al momento il Napoli vede il mercato bloccato.

L’infortunio di Ramos – unito all’addio di Mbappè – potrebbe cambiare tutto, il Psg necessita almeno di un attaccante e magari in questi giorni la società di Al Khelaifi potrebbe alzare l’offerta e avvicinarsi alle richieste del Napoli per il giocatore. Il Corriere sottolinea le difficoltà invece per il Chelsea, i Blues hanno una rosa ricchissima (fin troppo) e vorrebbero il giocatore solo in prestito.

Opzione non gradita al Napoli ed ad Osimhen che tra l’altro non ha alcuna intenzione di ridursi lo stipendio, quello con il Napoli è attualmente di 11 milioni euro all’anno. Insomma, i prossimi giorni potrebbero essere decisivi, il Psg è pronto a tornare su Osimhen.